Half-Life: Alyx, VR Oyunculuğunda Sıçrama Yarattı

Valve, Half-Life: Alyx’i VR oyunu şeklinde piyasaya sürerek belki de büyük bir risk almıştı ancak oyuna gelen yorumlar alınan bu riskin karşılığını vermişti. Valve tarafından alınan bu risk, VR oyunculuğunu da geliştirmiş gibi duruyor.

Oyun dünyasının en sevilen markalarından bir tanesi olan Half-Life’ın oyun dünyası ve oyuncular üstündeki etkisinin oldukça büyük olduğunu söylersek çok da yanlış olmaz. Üstelik Half-Life, bu gücünden de bir şey kaybetmemiş gibi görünüyor.

Valve’ın VR oyunu olarak çıkardığı Half-Life: Alyx, yayınladığı 23 Mart 2020 tarihinden bu yana VR oyuncu sayısının 1 milyon kişi artmasını sağladı. Alyx, yayınlandığı gün 43 bin oyuncu tarafından eş zamanlı olarak oynanmıştı ki bu sayı, bir VR oyununa göre oldukça etkileyiciydi.

Half-Life: Alyx, VR oyunculuğunu değiştiriyor:

VR (sanal gerçeklik) oyunculuğu, şu an henüz emekleme aşamasında ve oyun dünyasında son 4/5 yılda yükselişe geçmeye başladı. Tabii bu oyunların donanımları, geleneksel oyun donanımlarına göre hâlâ pahalı bir fiyat etiketine sahip ve birçok oyuncu tarafından hâlâ erişilebilir konumda değil ancak Alyx gibi oyunlar sayesinde bu durum değişmek üzere.

Steam tarafından gerçekleştirilen Donanım ve Yazılım Araştırması’na göre insanlar, Nisan 2020’de ocak ve aralık aylarına göre 3 kat daha fazla VR oyun satın aldı ve oynadı. Yani yaklaşık olarak 1 milyon insan, sanal gerçekliğe bir şans vermeye karar verdi.

Raporda, sanal gerçeklik cihazlarının sayısının, çevrimiçi hâldeyken Steam hesabına bağlanan VR gözlüklerle hesaplandığı dile getirildi. Yani insanların bu süreyi Alyx oynayarak geçirip geçirmediğini kesin olarak bilmek mümkün değil. Tabii oyunun nisan ayında bir anda fırlayan VR oyuncu sayısından hemen önce çıktığını da hatırlatmak gerek.

Valve’ın kurucusu olan Gabe Newell, Half-Life oyunlarının ilginç problemleri çözdüğünü dile getirmişti. Görünüşe göre bunlardan bir tanesi de VR oyunculuğunu ana akım kullanıcılara kabullendirmek olacak.