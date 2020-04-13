Half-Life: Alyx’i Klavye ve Mouse ile Oynayabileceğiniz Mod

Valve’ın VR setlerine özel olarak yayınladığı Half-Life: Alyx’in klavye ve fare ile oynanmasını sağlayacak yeni bir modu yayınlandı. Bağımsız geliştiriciler tarafından yayınlanan mod, oyunun VR seti kullanılmadan bitirilebilmesini sağlıyor.

Valve, geçtiğimiz haftalarda Half-Life serisinin yeni oyunu olan Half-Life: Alyx’i duyurdu. Kısa bir sürede binlerce oyuncuya ulaşan Half-Life: Alyx’in sadece VR setleri ile oynanabiliyor olması, bütün oyuncuların yeni oyunu deneyimlemesine engel oluyordu.

Half-Life: Alyx’in piyasaya sunulmasından kısa bir süre sonra bağımsız geliştiriciler tarafından oyunun klavye ve fare ile oynanmasını sağlayan bir modu yayınlanmıştı. Oyunu kısmen klavye ve fare ile oynanmasını sağlayan ilk modla oyunu baştan sona tamamlamak mümkün değildi.

Daha önce yayınlanan modun sınırlamaları ortadan kalkıyor

Şimdi Half-Life: Alyx’in tamamının VR setleri olmadan oynamanın mümkün olduğunu vaat eden yeni bir mod yayınladı. Half-Life: Alyx’i oyuncuların klavye ve fare ile oynayabileceği ve oyunu tamamlayabileceği yeni modun kurulumu r57zone YouTube kanalındaki video ile anlatılıyor.

Beklenenden biraz daha karmaşık olan kurulum işleminin ardından Half-Life: Alyx, klavye ve fare ile gerçekten de oynanabiliyor ve bitirilebiliyor. Modun GitHub’daki kaynak kodu sayfasında oyunun kontrolleri hakkında bir kılavuz da bulunuyor. Kılavuzda oyuncuların kontroller açısından zorlanacağı bölümlerde izleyebileceği yollar hakkında bilgiler veriliyor.

VR’sız bir Half-Life: Alyx, bütün oyuncuların beklentisiydi

Half-Life: Alyx’in VR seti olmadan oynanmasını sağlayan yeni mod, daha önce yayınlanan modlara kıyasla daha iyi görünüyor. Ancak Valve’ın kendisi VR’sız bir mod yayınlayana kadar oyuncular bu karmaşık kurulum işlemleri ve bazı sınırlamalarla uğraşmak zorunda kalacak gibi görünüyor.

Büyük bir oyuncu kitlesi, Half-Life: Alyx’in VR’sız bir modunu bir süredir bekliyordu. Hatta Valve’ın oyun tasarımcılarından Robin Walker dahi VR olmayan Half-Life: Alyx modlarını dört gözle beklediğini söylemişti. Şimdi gözler VR’sız mod için geliştirici şirket Valve’a çevrilmiş durumunda. Valve, böyle bir mod yayınlayana kadar oyuncular bağımsız geliştiricilerin yayınladığı modlarla oyunu klavye ve fare ile oynamaya devam edecek.

Half-Life:Alyx'in VR'sız bitirilebileceği modun kurulum videosu: