Half-Life: Alyx’i VR’sız Oynatan Modun Yapımı Bitmek Üzere

VR ekipmansız oynanmayan Half-Life: Alyx’i PC’de ek araç gereçsiz, efendi efendi oynamayı bekleyenlerin sayısı çok. Henüz düzgün bir oyun tecrübesi sunan bir mod da yayınlanmış değil. Ancak bu yakın zamanda değişebilir; zira VR’sız oynamaya yönelik modlardan birinin yayınlanan son videosu, modun yayınlanmaya hazır olabileceğini gösteriyor.

Half-Life: Alyx, geçen sene salgından dolayı başlatılan karantina süreciyle hemen hemen aynı zamanda çıkarak hem genel olarak oyunseverleri sevindirdi, hem de yıllardır hasretle serinin yeni bir oyun vermesini bekleyenleri. Ancak oyun maalesef her Half-Life hayranını kucaklayan yapıda değildi; zira oynamak için VR başlık ya da gözlük kullanılması gerekiyordu.

Bunun üzerine birçok mod yapımcısı, oyunu VR kullanmadan oynayabilmek için modlar geliştirmeye başladı. Bu denemelerin çoğu, gerekli görsel kaliteyi oyuncuya sağlayamadığı ve iyi işleyemediği için başarısız oldu. Ancak DSOGaming’de paylaşılan bir mod, oynanabilirlik ve görsel kalite beklentilerini en iyi şekilde karşılayan oldu; en azından yakın zamanda paylaşılan oyun içi görüntüler böyle gösteriyor.

Half-Life: Alyx No VR Mod’un geldiği nokta:

Oyun, Valve’ın 2007’den beri Half-Life serisinden çıkardığı ilk oyun olduğu için oyunseverleri heyecanlandırsa da VR’sız oynanmama durumu birçok kişinin hevesini kursağında bıraktı. Yukarıda videosu bulunan modun geliştirme süreci, tam da bu yüzden oyun çıktığı gibi başladı. Modun aldığı son güncelleme ise VR olmayınca kullanması mümkün olmayan eşyaları oyuna daha iyi entegre etmekle kalmadı, objeleri Amnesia serisindeki gibi kontrol etmeye yarayan bir mekaniği de oyuna ekledi.

Mod henüz geliştirici tarafından kullanılabilir şekilde paylaşılmadı. Ancak son video, mod sayesinde oyunun VR desteği olmadan ne kadar oynanabilir hale geldiğini gösteriyor. Birçok oyuncuya göre bu yeterli bir gelişme. Ancak geliştirici ne zaman tatmin olur da modu yayınlar, bilemiyoruz.