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İlk Halo Oyununun Remake’i Halo: Campaign Evolved’un Çıkış Tarihi Belli Oldu

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İlk Halo oyunu olan Combat Evolved’un günümüze uyarlanan remake’i Halo: Campaign Evolved’un çıkış tarihi açıklandı.

İlk Halo Oyununun Remake’i Halo: Campaign Evolved’un Çıkış Tarihi Belli Oldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xbox deyince herkesin aklına gelen ilk oyun şüphesiz Halo serisidir. 2001 yılında piyasaya sürülen ve ilk Halo olan Halo: Combat Evolved da serideki en ikonik oyunlardan biriydi. Şimdi ise bu oyunun yenilenen versiyonu Halo: Campaign Evolved ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

7 Haziran günü gerçekleştirilen Xbox Games Showcase etkinliği kapsamında Halo: Campaign Evolved oyununun çıkış tarihi Microsoft tarafından resmen açıklandı. Ayrıca oyundan yeni fragman da yayımlandı.

Halo: Campaign Evolved, 28 Temmuz’da geliyor

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Halo: Campaign Evolved oyunu, 28 Temmuz 2026 tarihinde Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PC için resmen çıkış yapacak. Oyunun Premium veya Collecter’s sürümüne sahip kişiler, 23 Temmuz’da erken erişimle oyunu oynayabilecekler. Oyunun Steam’de 39,99 dolar, Xbox ve PlayStation’da ise 2.499 TL fiyata sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca Game Pass’e de dahil olacak.

Halo: Campaign Evolved, 2001’de çıkan Combat Evolved oyununun hikâyesinin 4K bir remake’i olarak geliyor. Yani günümüz grafiklerine uyarlanan yenilenmiş bir versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Görsel iyileştirmelerin yanı sıra günümüz Halo oyunlarından yeni silahlar ve oynanış mekanikleri de eklenecek. Ayrıca yepyeni 3 yeni ek görevin de olduğunu göreceğiz. Bunlar Combat Evolved’da yaşanan olayların 1 yıl öncesinde geçecek Operation: Meteorite olacak.

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