Gamzesi olan ya da burnu küçük olan insanların annelerinin hamilelikte beslenme rutinlerinin genelde aynı olduğunu mutlaka duymuş olmalısınız. Bu bir şehir efsanesi gibi dursa da aslında gerçek olabilir mi?

Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, sosyal medyada dolanan bu söylentilerin gerçekliğini doğruluyor olabilir mi?

Hamilelikte annenin beslenmesi, her ne kadar genetik faktör ön planda olsa bile az da olsa çocuğun yüz hatlarını belirleyebiliyor. İyi de nasıl?

Araştırmalara göre annenin beslenme düzeni, sandığımızdan da önemli.

Hamilelik sırasında annenin beslenmesinin, bebeğin yüz görünümü üzerinde belirleyici bir rol oynayabileceğini gösteren yeni araştırmalar, insanların yüz hatlarının genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etkiler tarafından da şekillendirilebileceğini ortaya koyuyor.

Nature Communications'da yayımlanan bir çalışma, annenin diyetindeki protein seviyesinin, embriyoların kraniofasiyal gelişimini etkileyerek çeşitli yüz özelliklerine neden olduğunu gösterdi. Kulağa ne kadar ilginç geliyor değil mi?

Yüksek proteinli diyetlerin genellikle daha belirgin çene ve kalın burun kıkırdakları ile ilişkilendirildiği keşfedildi.

Hamile fare ve balıklara, farklı protein düzeylerinde diyetler verilerek yapılan deneylerde mTORC1 adı verilen genlerin aktivitesinin yavruların yüz hatlarını belirgin bir şekilde değiştirdiği gözlemlendi.

Daha fazla protein tüketimi, genellikle geniş ve belirgin çenelere, kalın burun kıkırdaklarına ve dolgun yanaklara yol açarken; düşük protein alımı ise daha ince, sivri yüz hatlarına ve daha uzun, dar burunlara neden olabiliyor. Bu bulgular, insanların fiziksel görünümündeki ince farklılıkların, annenin hamilelik sırasında ne yediğine bağlı olarak nasıl şekillenebileceğini gösteriyor.

Yani aslında belirli bir coğrafi bölgede yiyecek kaynakları sınırlıysa, bu tür özelliklerin evrimsel bir avantaj sağlayabileceği düşünülüyor. Bir bölgenin insanlarının neden birbirlerine benzediklerini şimdi daha iyi anlayabiliriz değil mi?

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: