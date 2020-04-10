Hangouts Chat'in Adı Değişti: Karşınızda Google Chat

Takımlar arasındaki iletişimi sağlamlaştırabilme ve güvenli hâle getirebilme amacıyla piyasaya sürülen Hangouts Chat, tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Google'dan gelen açıklama, Hangouts Chat'in artık Google Chat olduğunu doğruladı.

Silikon Vadisi devi Google, zaman zaman bazı yeni projelere adım atıyor ve kullanıcılardan gelen geri dönüşleri topluyor. Geri dönüşlere göre hareket eden Google, bu projelerini sonlandırma yoluna gidebilirken projeyi geliştirmeyi veya üzerinde değişiklikler yapmayı da seçebiliyor.

İnternet denince ilk akla gelen şirketlerden Google tarafından, 2013 yılında Google Plus'ın bir eklentisi olmaktan çıkıp kendi başına bir platform hâlinde piyasaya sürülen Hangouts, yeni tür koronavirüsün dünyamıza etki etmesiyle beraber kullanımında artış yaşadı. Bununla beraber Google, Hangouts'un geleceği ile ilgili bazı yeni kararlar aldı.

Hangouts Chat gitti, Google Chat geldi

Teknoloji sektörünün lideri Google, G Suite için yaptığı kurumsal tekliflerden Hangouts marka ismini tamamen kaldırdı. Google, Hangouts Chat yerine Google Chat adlandırmasını platforma dâhil etti. İsim değişikliği bununla bitmezken Hangouts Meet servisinin adının da Google Meet olarak değiştirildiği belirtildi.

İlk olarak G Suite'in destek dokümanlarında fark edilen Google Meet ve Google Chat adlandırılmaları arasından Google Chat, ABD merkezli teknoloji şirketi tarafından da doğrulandı.

2013 yılında Google Plus'tan ayrılarak ayrı bir sohbet uygulaması hâline gelen Hangouts için açıklamalarda bulunan Google sözcüsü, Hangouts'un sıradan tüketici konumundaki kişiler için bir değişiklik göstermeyeceğine dikkat çekti.

Bugünkü kararlar, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Google'ın Hangouts for G Suite için destek sonlandırma tarihini ertelemesinin ardından herhangi bir değişiklik yaratmıyor. Takım içi haberleşme uygulaması olarak nitelendirebileceğimiz Slack'e rakip olan Hangouts Chat ise bundan böyle Google Chat olarak anılacak.