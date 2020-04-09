Birkaç hafta önce Google tarafından Drive'a getirilen, dosyalarınız ve klasörleriniz için kısayol oluşturmanızı sağlayan yeni özellik, paylaşılan dosyalarda soruna neden oldu. Sorun çıkana kadar paylaşılmış olan dosya ve klasörler bundan etkilenmedi. Bu nedenle arızanın birçok kullanıcı tarafından henüz fark edilmediği düşünülüyor.

Birkaç hafta önce Google tarafından Drive'a getirilen, dosyalarınıza ve klasörlerinize kısayol oluşturmanızı sağlayan yeni özellik, paylaşılan dosyalarda soruna neden oldu. Geçen senenin ağustos ayından beri test edilen yeni özellikle birlikte paylaşılan dosya ve klasörlerinizi kopyalamadan düzenleme olanağı sağlanıyordu. Bu sayede hem depolama alanınızı kurtarmış olacak hem de dosyaları hareket ettirirken yaratılan kafa karışıklığı ve gereksiz iş yükünden kurtulmuş olacaktınız.

Bununla birlikte görünen o ki bu tehlikesiz yenilik, Drive'ını kendi bilgisayarıyla senkronize etmiş olan kullanıcıların paylaşılan dosyalarını bozdu. Sorun ortaya çıkana kadar paylaşılmış olan dosya ve klasörlerde şimdilik bir problem görünmüyor. Yani şirketiniz ya da ekibiniz tarafından hâlihazırda paylaşılan dosyalar, Eylül 2020'ye kadar bu durumdan etkilenmeyecek. Eylül 2020'deyse paylaşılan dosya ve klasörler, orijinal sahipleri hariç otomatik olarak kısayollara dönüşecek.

Drive'da değişen ne oldu?

Drive'ın internet versiyonunda kısayol dönüşümü, kullanıcının perspektifinden bakıldığında yalnızca estetik bir değişiklik gibi görünüyor. Çevrimiçi olduğunuz sürece alınan bir dosya ya da klasöre tıklamak tıpkı daha önce olduğu şekilde mümkün ancak bu dosya ve klasörleri Drive'a Taşı seçeneği silik bir şekilde görünüyor yani taşıma ya da ekleme seçeneği artık kullanılabilir değil; yalnızca kısayol oluşturabiliyorsunuz. Drive'a Ekle seçeneği de Drive'a Kısayol Ekle şeklinde değiştirilmiş durumda. Dosya ve klasörleri Drive'a taşıyıp atmak da kısayol oluşturuyor.

Dosyalar; Drive'ınıza geldiği zaman sahip olduğunuz dosya ve klasörlerden ayırt edilebilmesi için ok şeklinde bir ikonla gösteriliyor. Buradaki fayda şu; istediğiniz kadar kısayol oluşturarak birden fazla yerden paylaşılmış dosya ve klasörlere hızlıca erişebilir ve bunu dosyaları kopyalamadan yapabilirsiniz. Hiyerarşi ve organizasyon tutkunlarının bu özelliği seveceklerine kuşku yok.

Öte yandan Google tarafında da dosya sahipliği daha açık hâle geliyor ve "Tek dosya, tek sahip, tek yer" sloganıyla tanımlanan sisteme geçiliyor. Böylece kullanıcılar, belgelerinde değişiklik yaptıklarında daha az senkronizasyon sorunu ve daha az problemle karşılaşılacak. Tek dosyanın tek yere ait olması fikri bazı değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Örneğin kendi sahip olduğunuz bir dosyayı paylaşılan bir klasöre taşırsanız bu dosya artık sizin sahip olduğunuz bir dosya olmaktan çıkıyor.

Bunun yanı sıra paylaşılan bir klasörün sahibi size bazı yetkiler verir ve siz o klasördeki bir dosyayı kendi Drive'ınıza taşırsanız bu durumda o dosyanın paylaşıldığı diğer insanların erişimi ortadan kalkıyor. Drive, sizi bu durumlarda uyarıyor ancak uyarıları okumadan tıklayıp geçerseniz işler karışıyor.

Drive'ınızı bilgisayarınızla senkronize ettiyseniz başka birinin sizinle paylaştığı bir dosyayı çevrimdışı olarak bilgisayarınızda kullanabilir ve sonrasında bunun Drive'ınızda da güncellendiğini görebilirsiniz. Sorun, dosyalarda değil klasörlerde ortaya çıkıyor. Tarayıcınızdan klasörlere erişmek istediğiniz zaman ne klasörün içine girebiliyorsunuz ne klasörü açabiliyorsunuz ne de senkronize edebiliyorsunuz.

Öte yandan Chrome OS ve Android'in bu sorundan büyük oranda etkilenmediği belirtiliyor. Chrome OS'taki tek istisna, Drive'dan ya da bilgisayardan herhangi bir dosyayı paylaşılan klasör kısayoluna taşıyamıyorsunuz. Bu, daha önce standart paylaşılan klasörler için yapabildiğiniz bir işlemdi.

Android işletim sistemindeyse paylaşılan dosya ve klasör taşımak hâlâ mümkün. Android'deki Drive uygulamasını açıp üçüncü sekmedeki Paylaşılanlar'ı açıp paylaşılan dosya ya da klasörün sağ tarafındaki üç noktaya tıklarsanız Drive'ıma Kısayol Ekle seçeneğinin altındaki Taşı seçeneğini göreceksiniz. Menü, internet sürümündeki gibi yenilenmiş olmasına rağmen Taşı seçeneği kaldırılmış değil.

Bu istisna dışında Android'deki durum da aynı kalıyor. Dosyaları (Google dosyaları olsun ya da olmasın) çevrimdışı kullanabiliyorsunuz ancak klasörleri kullanamıyorsunuz. Chrome OS'taysa tam tersi geçerli.