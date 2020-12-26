Huawei'den Ekran Çizilmelerini Yok Edecek Teknoloji

Çinli teknoloji devi Huawei, telefonların ön ve arka taraflarında bulunan camlarda meydana gelen çizilmeleri onaracak bir patent aldı. Patente göre çizilmeleri onarmak için özel bir karışım hazırlanıyor.

Huawei, Çin Ulusal Fikri Mülkiyetler Ofisi'ne yeni bir patent başvurusunda bulundu. "Camdaki çizikleri yok etmek için metot ve ekipman" başlıklı patent, kasım ayı sonlarında kabul edildi ve yayınlandı.

Patentin başlığından da anlaşılabileceği gibi telefonun ön ve arka tarafındaki camlarda oluşan çiziklerin tamiri için bir metot açıklanıyor. Peki, özellikle uzun kullanımda mutlaka ki öyle ya da böyle bir şekilde çizilen telefon camları nasıl tamir ediliyor?

Huawei'nin cam çizilmelerine karşı yeni patenti

Patente göre cam çiziğinin tamir işlemi, çizilmeye en müsait ve muhtemel olan ekran camı için farklı, arka panel için farklı şekilde gerçekleştiriliyor. Peki, bu iki cama uygulanacak olan işlemler arasındaki fark nerede ortaya çıkıyor?

Gizchina'da yer alan habere göre söz konusu ekipman, telefon camında meydana gelen çizilmeyi tespit ediyor. Eğer ki çizilme, telefonun ekran camında meydana gelmişse camın alkolle temizlenmesi gerekiyor. Ancak çizilme ekran camında değil de arka paneldeki camda meydana gelmişse ultrasonik temizleyici kullanılıyor.

Ekranın temizleme işlemi tamamlandıktan sonra asıl çizilmelerin onarım işlemine geçiliyor. Buna göre bu çizilmeleri gidermek için özel bir karışım kullanılıyor. Bu karışımın içerisinde yer alan bileşenler ise şu şekilde:

%35 - %45 akrilat

%50 - %60 epoksi reçinesi

%2 - %3 başlatıcı

%2 - %3 katkı maddesi

Hazırlanan bu sıvı karışım, daha sonrasında telefona yapıştırılmış olan şeffaf filme uygulanıyor. Son olarak bu karışım için 320 nm ile 420 nm dalga boyuna sahip ultraviyole ışık kullanılıyor.