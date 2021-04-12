Hatalı Bir iPhone 11 Pro, 2.700 Dolara Satıldı

Internal Archive tarafından ortaya atılan iddiaya göre logosu hatalı basılan bir iPhone 11 Pro, 2.700 dolara satıldı. İddiaların doğruluğuna dair bir kanıt bulunmasa da gerçek olması halinde en az 100 milyonda 1 nadirliğe sahip olduğu söyleniyor.

Kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeyecek bir tasarım hatasına sahip olan bir iPhone’a en fazla ne kadar ücret ödersiniz? Görünüşe göre bir kişi, logosu hatalı basılmış bir iPhone 11 Pro için gerçek fiyatının yaklaşık 3 katını ödemeyi kabul etmiş durumda.

Takipçi sayısı düşük olmasına rağmen daha önce pek çok ürünün bilinmeyen prototiplerine ait fotoğraflar paylaşan görece güvenilir bir Twitter hesabı olan Internal Archive’e göre aşağıdaki fotoğraflarını görmüş olduğunu iPhone 11 Pro, tam tamına 2.700 dolara alıcı bulmuş durumda.

Apple logosunun hatalı şekilde konumlandırıldığı iPhone 11 Pro bu şekilde görünüyor;

Peki bu iPhone 11 Pro’yu, standart bir modelden daha “değerli” kılan tam olarak nedir? Sizlerin de fark ettiği üzere söz konusu iPhone 11 Pro’nun arkasında bulunan Apple logosu, bir fabrikasyon hatası olarak olması gerekenden daha sağda ve birazcık saat yönünün tersine doğru dönmüş durumda.

Apple logosunun ne kadar kaydığını ve döndüğünü karşılaştırabileceğiniz görsel

Yukarıdaki karşılaştırma görselinde de görebileceğiniz üzere “hatalı” iPhone 11 Pro, simetri hastalarını biraz rahatsız edecek olsa da kullanımı etkileyecek bir hataya sahip değil. Bu nedenledir ki söz konusu hatalı birim, normal değerinin yaklaşık 3 katı fiyata alıcı buluyor.

Internal Archive, söz konusu iPhone 11 Pro’nun 100 milyonda 1, belki daha bile nadir bir cihaz olduğunu iddia ediyor. Dürüst olmak gerekirse yukarıda fotoğraflarını paylaşmış olduğumuz “hatalı” iPhone 11 Pro’nun gerçek mi yoksa photoshop ürünü mü olduğunu anlayabileceğimiz kadar bile bir kanıt bulunmuyor. Dolayısı ile Apple’ın üretim sırasında gerçekten de böyle bir hata yapmış olma ihtimali hakkında konuşmak zor.