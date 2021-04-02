Teknoloji gelişiyor, hem de her alanda. Bundan birkaç yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz araba camında bir dijital panel fikrini uygulamak artık hayalet gösterge teknolojisi ile son derece kolay. Hayalet gösterge nedir, nasıl çalışır, hangi otomobillerde var ve eğer bütçemiz kısıtlaysa var olan aracımızda nasıl kullanılır yakından inceleyelim.

Genel olarak kullanıcıların bir otomobilden beklediği en önemli özellik güvenliktir. Güvenli araç sistemi için bugün milyarlarca dolar harcanan sektörler var ancak yakın zamana kadar sürücü kaynaklı güvenlik problemleri hiç hesaba katılmamıştı. Ta ki hayalet gösterge teknolojisine kadar. Hayalet gösterge teknolojisi ile artık sürücüler, gözünü yoldan ayırmadan hem araç gösterge panelini görecek hem de bir akıllı telefon kullanıyor hissini yakalayacak.

Hayalet gösterge sistemi ile bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeffaf ekranlar üzerindeki dijital panel teknolojisi gerçek oluyor. Bu sistem, yeni satın alacağınız bir arabada dahili olarak bulunabilir ya da sürücüler bazı mobil uygulamalar ve harici cihazlar yardımı ile kullanabilirler. Hayalet gösterge nedir, nasıl çalışır, harici olarak nasıl kullanılır sorularını yanıtladık ve bu teknolojiyi kullanan bazı araçları listeledik.

Hayalet gösterge nedir?

Heads Up Display kısaca HUD, Türkçesi ile hayalet gösterge; her otomobilde bulunan kontrol panelinin, GPS sisteminin ve bazen akıllı telefon bildirimlerinin sürücünün tam göz hizasındaki cama yansıtılarak dijital bir panel oluşturma teknolojisidir. Yani gözünüzü yoldan ayırmanıza neden olan direksiyon arkasındaki panel kadranları, kimbilir nerede duran GPS ekranı ve herkes için tehlike arz eden akıllı telefon bildirimleri nedeniyle artık kaza olmayacak.

Hayalet gösterge teknolojisinin amacı; sürücünün gözünü yoldan ayırmadan araç bilgilerini takip etmesi, navigasyon üzerinden yol takibi yapması ve gerekli bildirimleri görebilmesidir. Elbette hayalet gösterge paneli üzerinden film açıp izlemiyorsunuz, bu dijital panelde karşınıza yalnızca araç ile ilgili bilgiler çıkıyor. Hayalet gösterge panellerinde göz yormayan, dikkat dağıtmayan arayüzler kullanılıyor.

Sürücünün göz hizasına yansıtılan dijital hayalet gösterge panelinde aracın mevcut hızını, motor devrini, araç sıcaklık göstergesini, günlük hava durumunu, saati, konumunuzu, GPS sistemi üzerinde yol tarifini, akıllı telefon senkronizasyonu yaptıysanız akıllı telefon bildirimlerinizi ve özelleştirebileceğiniz daha pek çok bilgiyi detaylı olarak görebilirsiniz. Elbette, bunlar arasında dikkat dağıtıcı olarak gördüklerinizi mutlaka kapatmalısınız.

Hayalet gösterge nasıl kullanılır?

Araç bilgilerini sürücünün göz hizasındaki cam ekrana yansıtarak bir dijital panel oluşturma teknolojisi olan hayalet gösterge sistemini kullanabilmek için farklı seçenekleriniz var. İlk seçenek elbette bu sisteme dahili olarak sahip olan ya da satın alım öncesi ekletebileceğiniz otomobillerden birini kullanmaktır. Hayat kurtarıcı özelliğe sahip bu teknoloji, aracın fiyatında artışa neden olabilir ancak verdiğiniz paraya değeceğine emin olabilirsiniz.

Hayalet gösterge teknolojisini kullanmak için uygulayabileceğiniz diğer bir seçenek de Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınıza indirerek kullanabileceğiniz mobil uygulamalardır. Pek çok uygulama geliştiricisi, hayalet gösterge hizmeti sunan mobil uygulamaları ücretsiz kullanım imkanı sağlıyor.

Bu mobil uygulamalardan birini indirdikten sonra kablolu ya da kablosuz bağlantı ile uyumlu aracınıza bağladıktan sonra telefonunuzu ön camınıza doğru bir açıyla yerleştiriyorsunuz. Ters olarak görünen kontrol paneli cama yansıyor ve düz bir görüntü olarak sürücüye kontrol panel bilgilerini sunuyor. Elbette mobil uygulama ile kullanılan hayalet gösterge paneli, dahili olan dijital panele göre çok daha sınırlı bilgi sunuyor.

Hayalet gösterge panelini otomobilinizde kullanmak için uygulayabileceğiniz son seçenek ise harici olarak satın alabileceğiniz dijital panel cihazlarıdır. Henüz çok yaygın ve oturmuş bir teknolojiye sahip olmasa da bu ufak cihaz akıllı telefonunuz üzerinden GPS ve benzeri bilgileri alarak hayalet gösterge hizmeti veriyor. Elbette, bu cihazın da sınırlı hizmet verdiğiniz söyleyebiliriz.

2016 sonrasındaki modellerinde hayalet gösterge bulunan bazı otomobil modelleri:

BMW 7 Serisi

Volvo XC90

Chevrolet Corvette Stingray

Mazda Mazda3

Lexus RX

Jaguar XF

Mercedes-Benz C-Class

MINI Cooper

Ford Shelby GT350

Toyota Prius

Elbette bu listedekinden çok daha fazla otomobil, araç bilgilerini sürücünün göz hizasındaki cam ekrana yansıtarak bir dijital panel oluşturma teknolojisi olan hayalet göstergeye dahili olarak sahip arabalar arasındadır. Ancak genel bir öne çıkanlar listesi vermek gerekirse buradaki arabalar en dikkat çeken marka ve modeller arasında gösterilebilirler.

Listede en dikkat çeken nokta ise bu araçların ne çok yeni ne de çok pahalı olmalarıdır. Yani hayalet gösterge gibi önemli bir teknoloji uzun süredir artık bir lüks değil, bir ihtiyaç olmuştur. Dahili olarak sunulmasa bile satın alım sırasında sunulan ek paketler ile daha pek çok araca hayal gösterge sistemi eklenebilir.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta ise hayal gösterge teknolojisinin araçtan araca değişen özellikler sunabilecek olmasıdır. Gözle görülür arayüz değişikliklerinin yanı sıra dijital panel üzerinde gösterilen veri başlıkları da değişiklik gösterebilir. Yakın zamanda hayalet gösterge teknolojisinin de sıkı kurallarla belirlenmiş bir sisteme sahip olacağı düşünülüyor.

Hayalet gösterge geleceğin teknolojisi mi?

Aslında şeffaf ekran üzerinden dijital panel oluşturma düşüncesi 1990’lı yıllardan beri üzerinde çalışılan bir fikirdir. Elbette, kullanım alanları konusundaki çalışmalar ancak son yıllarda hız kazanmıştır. Şeffaf ekran, TOLED teknolojisi bu çalışmaların en önemli sonuçlarından bir tanesidir. Hayalet gösterge ise bu çalışmaların otomotiv sektörüne sunduğu bir kazançtır.

Peki, hayalet gösterge geleceğin teknolojisi mi? Bu soruya hiç düşünmeden evet yanıtı verilebilir. Çünkü akıllı gözlüklerin eli kulağında, sanal snowboard gözlüklerini sporcular kullanmaya başladı bile, otomobiller için daha ne bekliyoruz? Hele ki sürücü dikkatinin maksimum olması gereken uzun yol gibi durumlarda hayalet gösterge gerçek anlamda hayat kurtarıcı olabilir.

Sürücü; navigasyonu takip etmek, telefon bildirimine bakmak, analog panelleri kontrol etmek gibi durumlar için gözünü yoldan her ayırdığında hem kendisini hem de trafikteki diğer araç ve yayaları tehlikeye atıyor. Akıllı, sürücüsüz otomobiller gelişip de yaygınlaşmadığı sürece, hayalet gösterge paneli bir otomobil için gerekli olan en önemli teknolojilerden biri olacaktır.

Geleceğin otomotiv teknolojisini bugünden sunan dijital panel hayalet gösterge nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu sistem ile ilgili bilmeniz gereken detayları anlattık. Teknolojinin gelişiyor olması, giderek günlük hayatımızı da daha güvenli bir hale getiriyor.