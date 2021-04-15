Hayvanlar Üzerinde Acımasızca Deney Yapmayan Markalar

Son birkaç gündür sosyal medyanın gündeminde, Türkçe karşılığı Ralph'i Kurtar olan Save Ralph adlı kısa film yer alıyor. Ralph adında bir deney tavşanına yer verilen bu kısa film, özellikle kozmetik markalarının tercih ettiği hayvanlar üzerinde test yapma zorbalığına dikkat çekiyor. Hazır bu duyarlılığa karşı yeni bir soluk gelmişken, hayvanlar üzerinde deney yapmanın ne kadar acımasız olduğunu ve hangi markaların deneysiz yani cruelty free sertifikasına sahip olduğunu anlattık.

Her gün kişisel bakımımız için onlarca ürün kullanıp, bu ürünlerin elimize ulaşana kadar hangi aşamalardan geçtiği konusunda zaman zaman duyarsız kalabiliyoruz. Halbuki birçok marka, bize yarar sağlayan ürünlerin bu hale gelebilmesi için acımasız yöntemlere başvuruyor.

Bu acımasız yöntemlerin toz pembe olduğunu düşünüyorsanız bir hayli yanılıyorsunuz. Onlarca tavşan, fare ve maymun gibi deney hayvanları, özellikle kozmetik ürünlerinin geliştirme aşamasında çeşitli testlere tabii tutuluyor. Bu testler sırasında kimi canlı uzuvlarını kaybedebilirken, kimisi de vücutlarına verilen kimyasallara dayanamayarak can veriyor.

Deney hayvanlarına dikkat çeken kısa film;

Yukarıda izlediğiniz kısa film, son birkaç gündür sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda. Deney hayvanı olarak yetiştirilen Ralph’ın acılarla dolu hayatı, ironi ile başarılı bir şekilde anlatılmış. Ricky Gervais, Zac Efron gibi başarılı oyuncuların seslendirmelerini yaptığı kısa film, özellikle kozmetik markalarının hayvanlara uyguladığı işkencelere dikkat çekiyor.

Hayvanlar üzerinde deney yapmamak neden bu kadar önemli?

Hayvanlar üzerinde deneyler yapmanın neden kötü bir şey olduğunu anlamak için çok da fazla düşünmeye gerek yok aslında. Her yıl, faresinden köpeğine 100 milyondan fazla deney hayvanı, laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilen deneyler yüzünden can veriyor. Bu deneylerin amacı sadece kozmetik değil elbette. İlaç sektöründen biyoloji araştırmalarına kadar birçok test için milyonlarca hayvan telef ediliyor.

Test yapmaya devam eden markaların en büyük savunması, insanların iyiliği için oluyor ancak hayvan deneysiz markalar da gayet başarılı bir şekilde üretim yapmaya, doğayı ve çevreyi korumaya devam edebiliyor.

Hayvanlar üzerinde deney yapmayı tercih etmeyen markalar da var...

Elbette kolay yolu seçmeyip, hayvanlar üzerinde deney yapmamayı seçen yüzlerce marka var. Bu yolu izlemeyi seçenlere hayvan deneysiz, vegan ya da vejetaryen sertifikaları veriliyor.

Hayvan deneysiz ve vegan sertifikası almış markalar, hiçbir şekilde hayvanlar üzerinde deney yapmıyor, tedarikçilerinin de bu yöntemi kullanmasına izin vermiyor. Vejetaryen markalar ise tüm bunlara ek olarak hayvansal gıda içeren ürünleri kullanmıyor.

Hayvan deneysiz markaları nasıl bulurum diyorsanız;

Aslına bakarsanız hayvan deneysiz ya da vejetaryen sertifikasına sahip markaları bulmak bir hayli kolay. Tek yapmanız gereken şey bu olayın biraz üzerine düşüp araştırma yapmak. Deneysiz sertifikasına sahip markaları bulabilmek için en basit yöntemlerden birisi, ambalajları kontrol etmek. Yukarıdaki görselde yer alan simgelerden herhangi birisine sahip bir ürün, o markanın hayvanlar üzerinde deney yapmadığını gösteriyor.

Bu işi çok daha basit bir yöntemle, akıllı telefonlar üzerinden yapmak isteyenler de Deneysiz tarzı uygulamaları kullanabilir. Uygulama, Türkiye’deki kozmetik marketlerinde satılan ürünlerin hangisinin deneyli, hangisinin deneysiz olduğunu gösteriyor ve deneysiz ürün kullanmak isteyen insanların işlerini daha da kolaylaştırıyor. Deneysiz uygulamasını Google Play Store üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. iOS kullanıcıları ise istedikleri markayı kolayca aratabileceği Bunny Free uygulamasını kullanmak için buraya tıklayabilirler.

Hayvan deneysiz sertifikasına sahip bazı markalar:

Eyüp Sabri Tuncer

Gülşah

H&M Cosmetics

Bingo

Frosch

Wet’N’Wild

Urban Care

The Body Shop

Hayvanlar üzerinde deney yapmaya devam eden markalardan birkaçı: