Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bitcoin ve türevleri olan kripto paralarla ilgili bir açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda, dünya genelindeki kaygıların paylaşıldığı ve konuyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemlerin en popüler gündem maddelerinden kripto paralar ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar, yakın bir gelecekte kripto paralar ile ilgili yeni bir gelişmenin yaşanabileceğinin habercisi...

Aslında bakacak olursak kripto paralarla ilgili bir şey olacağı zaten bilindik bir şeydi. Kısa bir süre önce katıldığı bir Clubhouse görüşmesinde kripto paralara vergi geleceğini söyleyen ekonomist Özgür Demirtaş, tartışmaların fitilini ateşlemişti. Bunun üzerinden birkaç gün geçmişti ki Gelir İdaresi Başkanlığı bir açıklama yapmış ve kripto paralarla ilgili ilk verginin geldiğini duyurmuş, bu verginin "miras vergisi" olduğunu söylemişti.

Hazine Bakanlığı: Dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde oluşan "kaygıların" paylaşıldığı ifade edildi. Bu bağlamda; konuyla ilgili olarak Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla da iş birliği halinde olunduğunu ve çalışmaların sürdürüldüğünü belirten bakanlık, gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın o açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması konuyla ilgili ser verip sır vermiyor olsa da bu konuda nasıl bir çalışmanın yürütüleceği merak konusu. Zira hem Bitcoin hem de altcoinlerin temelinde, "merkeziyetsiz"lik yatıyor. Haliyle bu konuda herhangi bir takibin yapılması, mevcut koşullar altında mümkün görünmüyor. Bakanlık muhtemelen, borsalardan banka hesaplarına çekilecek paralarla ilgili bir düzenleme üzerinde çalışıyor ancak bu düzenlemenin neler olacağını, önümüzdeki süreçte daha iyi anlayacağız gibi görünüyor. Görünen o ki enflasyona yenilmemek için kripto paralara yatırım yapan vatandaş, bu kez de yüksek vergilerle karşı karşıya kalacak...

Bu arada; bizler de geçtiğimiz günlerde 1 milyon TL'lik Bitcoin yatırımı yapmıştık. Bununla ilgili olarak hazırladığımız videoyu aşağıdan izleyebilir, konuyla ilgili yapılan komik yorumlardan oluşan derlememize ise buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.