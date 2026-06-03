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Haziran 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,2 Milyon TL'ye Sıfır Otomobil!

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Dacia’nın Haziran 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway, Yeni Logan ve Yeni Jogger modelleri yer alıyor. Listenin en erişilebilir modeli 1.238.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla 2025 model Yeni Sandero oldu.

Haziran 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,2 Milyon TL'ye Sıfır Otomobil!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Dacia, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. 03 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtilen listede markanın yeni Sandero, Sandero Stepway, Logan ve Jogger modelleri yer alıyor.

Bu içerikte Dacia’nın güncel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini bir araya getirdik. İlk olarak markanın Haziran 2026 başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Haziran 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,2 Milyon TL'ye Sıfır Otomobil!
Dacia Sandero
Dacia Sandero Stepway
Dacia Logan
Dacia Jogger

Dacia fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Yeni Sandero 1.238.000 TL -
Yeni Sandero Stepway 1.681.000 TL -
Yeni Logan 1.699.000 TL -
Yeni Jogger 1.595.000 TL -

Yeni Sandero fiyatları - Haziran 2026

Dacia Sandero

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
TCe 100 essential, 2025 Model 1.238.000 TL -
TCe 100 expression, 2025 Model 1.338.000 TL -
TCe 100 essential, 2026 Model 1.295.000 TL -
TCe 100 expression, 2026 Model 1.426.000 TL -

Yeni Sandero, Dacia ürün gamının şehir kullanımına uygun kompakt modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Essential ve expression donanım seçenekleriyle sunulan modelde hem 2025 hem de 2026 model yılı fiyatları paylaşılmış durumda. Haziran listesinde başlangıç fiyatı 1.238.000 TL olarak görünüyor.

Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Yedek Lastik 12.000 TL Essential
Metalik Renk 13.000 TL Essential
Konfor Paketi: Kol dayamalı orta yüksek konsol, suni deri direksiyon, 10" multimedya, köpekbalığı anten 55.000 TL Essential
Metalik Renk 13.000 TL Expression
Yedek Lastik 12.000 TL Expression

Yeni Sandero Stepway fiyatları - Haziran 2026

Dacia Sandero Stepway

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Eco-G 120 stepway expression auto, 2026 Model 1.681.000 TL -
Eco-G 120 stepway extreme auto, 2026 Model 1.746.000 TL -

Yeni Sandero Stepway, Sandero ailesinin daha crossover karakterli seçeneği olarak listede konumlanıyor. 2026 model yılıyla paylaşılan araç, expression ve extreme donanım seviyeleriyle sunuluyor. Yüksek gövde yapısı ve şehir odaklı kullanım karakteriyle pratiklik arayan kullanıcılara hitap ediyor.

Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 13.000 TL Expression
16" Tamia Alüminyum Jantlar 32.000 TL Expression
Elektrikli Cam Tavan 58.000 TL Extreme
Metalik Renk 13.000 TL Extreme
Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası 45.000 TL Extreme
Kablosuz Şarj 8.000 TL Extreme

Yeni Logan fiyatları - Haziran 2026

Dacia Logan

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Eco-G 120 expression auto, 2026 Model 1.699.000 TL -
Eco-G 120 journey auto, 2026 Model 1.774.000 TL -

Yeni Logan, Dacia’nın sedan karakterli modeli olarak Haziran 2026 fiyat listesinde iki farklı donanım seviyesiyle yer alıyor. Expression ve journey versiyonlarıyla paylaşılan model, geniş kullanım alanı ve sade ürün yapısıyla aile kullanımı ve günlük ulaşım ihtiyaçlarına yönelik bir seçenek oluşturuyor.

Yeni Logan opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 13.000 TL Expression
Kablosuz Şarj 8.000 TL Journey
Metalik Renk 13.000 TL Journey
Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası 35.000 TL Journey

Yeni Jogger fiyatları - Haziran 2026

Dacia Jogger

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
TCe 110 extreme, 7 koltuklu, 2026 Model 1.595.000 TL -
Eco-G 120 extreme, 5 koltuklu, 2026 Model 1.665.000 TL -
Eco-G 120 extreme, 7 koltuklu, 2026 Model 1.695.000 TL -
Eco-G 120 extreme auto, 7 koltuklu, 2026 Model 1.815.000 TL -

Yeni Jogger, Dacia ürün gamında geniş iç hacim ve çok koltuklu kullanım ihtiyacına yanıt veren modellerden biri olarak öne çıkıyor. Haziran 2026 listesinde 5 ve 7 koltuklu seçenekleri bulunan model, TCe 110 ve Eco-G 120 motor seçenekleriyle paylaşılıyor.

Yeni Jogger opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Yedek Lastik 14.000 TL Extreme
Metalik Renk 15.000 TL Extreme
Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası 45.000 TL Extreme

Kaynak: Dacia Türkiye

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