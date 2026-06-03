Dacia, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. 03 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtilen listede markanın yeni Sandero, Sandero Stepway, Logan ve Jogger modelleri yer alıyor.
Bu içerikte Dacia’nın güncel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini bir araya getirdik. İlk olarak markanın Haziran 2026 başlangıç fiyatlarına bakalım.
İçerikten Görseller
Dacia fiyat listesi - Haziran 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Haziran 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Yeni Sandero
|1.238.000 TL
|-
|Yeni Sandero Stepway
|1.681.000 TL
|-
|Yeni Logan
|1.699.000 TL
|-
|Yeni Jogger
|1.595.000 TL
|-
Yeni Sandero fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|TCe 100
|essential, 2025 Model
|1.238.000 TL
|-
|TCe 100
|expression, 2025 Model
|1.338.000 TL
|-
|TCe 100
|essential, 2026 Model
|1.295.000 TL
|-
|TCe 100
|expression, 2026 Model
|1.426.000 TL
|-
Yeni Sandero, Dacia ürün gamının şehir kullanımına uygun kompakt modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Essential ve expression donanım seçenekleriyle sunulan modelde hem 2025 hem de 2026 model yılı fiyatları paylaşılmış durumda. Haziran listesinde başlangıç fiyatı 1.238.000 TL olarak görünüyor.
Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|Essential
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Essential
|Konfor Paketi: Kol dayamalı orta yüksek konsol, suni deri direksiyon, 10" multimedya, köpekbalığı anten
|55.000 TL
|Essential
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Expression
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|Expression
Yeni Sandero Stepway fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Eco-G 120
|stepway expression auto, 2026 Model
|1.681.000 TL
|-
|Eco-G 120
|stepway extreme auto, 2026 Model
|1.746.000 TL
|-
Yeni Sandero Stepway, Sandero ailesinin daha crossover karakterli seçeneği olarak listede konumlanıyor. 2026 model yılıyla paylaşılan araç, expression ve extreme donanım seviyeleriyle sunuluyor. Yüksek gövde yapısı ve şehir odaklı kullanım karakteriyle pratiklik arayan kullanıcılara hitap ediyor.
Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Expression
|16" Tamia Alüminyum Jantlar
|32.000 TL
|Expression
|Elektrikli Cam Tavan
|58.000 TL
|Extreme
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Extreme
|Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası
|45.000 TL
|Extreme
|Kablosuz Şarj
|8.000 TL
|Extreme
Yeni Logan fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Eco-G 120
|expression auto, 2026 Model
|1.699.000 TL
|-
|Eco-G 120
|journey auto, 2026 Model
|1.774.000 TL
|-
Yeni Logan, Dacia’nın sedan karakterli modeli olarak Haziran 2026 fiyat listesinde iki farklı donanım seviyesiyle yer alıyor. Expression ve journey versiyonlarıyla paylaşılan model, geniş kullanım alanı ve sade ürün yapısıyla aile kullanımı ve günlük ulaşım ihtiyaçlarına yönelik bir seçenek oluşturuyor.
Yeni Logan opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Expression
|Kablosuz Şarj
|8.000 TL
|Journey
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Journey
|Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası
|35.000 TL
|Journey
Yeni Jogger fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|TCe 110
|extreme, 7 koltuklu, 2026 Model
|1.595.000 TL
|-
|Eco-G 120
|extreme, 5 koltuklu, 2026 Model
|1.665.000 TL
|-
|Eco-G 120
|extreme, 7 koltuklu, 2026 Model
|1.695.000 TL
|-
|Eco-G 120
|extreme auto, 7 koltuklu, 2026 Model
|1.815.000 TL
|-
Yeni Jogger, Dacia ürün gamında geniş iç hacim ve çok koltuklu kullanım ihtiyacına yanıt veren modellerden biri olarak öne çıkıyor. Haziran 2026 listesinde 5 ve 7 koltuklu seçenekleri bulunan model, TCe 110 ve Eco-G 120 motor seçenekleriyle paylaşılıyor.
Yeni Jogger opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Yedek Lastik
|14.000 TL
|Extreme
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Extreme
|Sürüş Paketi: Elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, çoklu görüş kamerası
|45.000 TL
|Extreme
Kaynak: Dacia Türkiye