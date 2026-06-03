MG’nin Haziran 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde ZS Hybrid+, HS Hybrid+, HS ve MG7 modelleri yer alırken, MG7’nin 2025 model yılı versiyonlarında sunulan takas destekli fiyatlar dikkat çekiyor. ZS Hybrid+ ise 2.385.000 TL başlangıç fiyatıyla listede öne çıkıyor.

MG, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede markanın hibrit, benzinli SUV ve sedan karakterli modelleri yer alıyor. ZS Hybrid+, HS Hybrid+, HS ve MG7 modelleri farklı model yıllarıyla birlikte listeleniyor.

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Bu içerikte MG’nin Haziran 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı satış fiyatlarını inceliyoruz. Listede tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar ile Haziran ayına özel kampanyalı fiyatlar yer alıyor. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

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MG fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı MG ZS Hybrid+ 2.385.000 TL 2.385.000 TL MG HS Hybrid+ 3.150.000 TL 2.995.000 TL MG HS 2.540.000 TL 2.610.000 TL MG7 3.105.000 TL 2.890.000 TL

MG ZS Hybrid+ fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Hibrit Luxury (2025) 2.385.000 TL - Hibrit Luxury Cam Tavanlı (2025) 2.580.000 TL 2.385.000 TL Hibrit Luxury (2026) 2.540.000 TL - Hibrit Luxury Cam Tavanlı (2026) 2.650.000 TL 2.540.000 TL

MG ZS Hybrid+, markanın hibrit SUV ailesinde daha ulaşılabilir konumlanan modeli olarak listede yer alıyor. Luxury donanım yapısıyla sunulan araç, şehir içi kullanım ve aile ihtiyaçları için pratik bir seçenek oluştururken, cam tavanlı versiyonlarda Haziran ayına özel kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor.

MG ZS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MG HS Hybrid+ fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Hibrit Luxury (2025) 3.150.000 TL 2.995.000 TL Hibrit Luxury (2026) 3.240.000 TL 3.120.000 TL

MG HS Hybrid+, daha geniş SUV gövdesi ve hibrit motor yapısıyla markanın aile odaklı seçenekleri arasında konumlanıyor. Luxury donanımıyla listelenen modelde hem 2025 hem de 2026 model yılı için Haziran ayına özel kampanyalı fiyat paylaşılması, bu ayın öne çıkan detaylarından biri oluyor.

MG HS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MG HS fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin Luxury (2025) 2.540.000 TL - Benzin Luxury (2026) 2.695.000 TL 2.610.000 TL

MG HS, benzinli motorlu SUV isteyen kullanıcılar için hibrit seçeneklerden ayrı bir alternatif sunuyor. Luxury donanımıyla görünen modelde 2025 model yılı kampanyasız listelenirken, 2026 model yılı için Haziran ayına özel kampanyalı anahtar teslim fiyat paylaşılmış durumda.

MG HS opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MG7 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin Excellence (2025) 3.105.000 TL 2.890.000 TL Benzin Excellence Red Edition (2025) 3.210.000 TL 2.995.000 TL Benzin Excellence (2026) 3.300.000 TL - Benzin Excellence Red Edition (2026) 3.450.000 TL -

MG7, markanın sedan çizgisine yakın sportif karakterli modeli olarak fiyat listesinde ayrı bir yerde duruyor. Excellence ve Excellence Red Edition donanımlarıyla yer alan modelde 2025 model yılı için takas destekli kampanyalı fiyatlar açıklanırken, 2026 model yılı versiyonlarında kampanyalı fiyat paylaşılmıyor.

MG7 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: MG Türkiye