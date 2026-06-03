Suzuki’nin Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Vitara Hibrit ve S-Cross Hibrit modellerinde 2026 model kampanyalı fiyatlar öne çıkarken, Swift tarafında yalnızca 2025 model kampanyalı fiyatların paylaşılması dikkat çekiyor.

Suzuki, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Vitara Hibrit, S-Cross Hibrit ve Swift modelleri yer alıyor. Vitara Hibrit ve S-Cross Hibrit tarafında 2026 model yılına ait tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar ve kampanyalı fiyatlar birlikte sunuluyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu içerikte Suzuki’nin Haziran 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Suzuki fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Vitara Hibrit 2.069.000 TL 1.999.000 TL S-Cross Hibrit 2.229.000 TL 2.099.000 TL Swift - 2.079.000 TL

Vitara Hibrit fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.4 MHEV - Benzinli 6AT GL Elegance 4x2 Tek Renk 2.069.000 TL 1.999.000 TL 1.4 MHEV - Benzinli 6AT GL Elegance 4x2 Çift Renk 2.119.000 TL 2.049.000 TL 1.4 MHEV - Benzinli 6AT AllGrip GL Elegance 4x4 Tek Renk 2.299.000 TL 2.199.000 TL 1.4 MHEV - Benzinli 6AT AllGrip GL Elegance 4x4 Çift Renk 2.349.000 TL 2.249.000 TL 1.4 MHEV - Benzinli 6AT GLX Premium 4x2 Tek Renk 2.299.000 TL 2.229.000 TL 1.4 MHEV - Benzinli 6AT GLX Premium 4x2 Çift Renk 2.349.000 TL 2.279.000 TL 1.4 MHEV - Benzinli 6AT GLX Black Edition 4x2 Çift Renk 2.580.000 TL - 1.4 MHEV - Benzinli 6AT AllGrip GLX Premium 4x4 Tek Renk 2.599.000 TL 2.529.000 TL 1.4 MHEV - Benzinli 6AT AllGrip GLX Premium 4x4 Çift Renk 2.649.000 TL 2.579.000 TL 1.4 MHEV - Benzinli 6AT AllGrip GLX Black Edition 4x4 Çift Renk 2.649.000 TL -

Vitara Hibrit, Suzuki ürün gamında kompakt SUV karakteriyle öne çıkan modellerden biri. Otomatik şanzıman, benzinli hibrit yapı ve 4x2 ile AllGrip 4x4 çekiş seçenekleriyle listelenen model, Haziran ayında kampanyalı başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

Vitara Hibrit opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

S-Cross Hibrit fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.4 MHEV - Benzinli 6AT GL Elegance 4x2 2.229.000 TL 2.099.000 TL 1.4 MHEV - Benzinli 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance 2.379.000 TL 2.339.000 TL 1.4 MHEV - Benzinli 6AT GLX Premium 4x2 2.385.000 TL 2.349.000 TL 1.4 MHEV - Benzinli 6AT GLX Black Edition 4x2 2.680.000 TL - 1.4 MHEV - Benzinli 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium 2.759.000 TL 2.669.000 TL 1.4 MHEV - Benzinli 6AT AllGrip GLX Black Edition 4x4 2.759.000 TL -

S-Cross Hibrit, Suzuki’nin SUV ürün gamında daha geniş kullanım alanı arayanlara hitap eden seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Haziran 2026 fiyatlarında GL Elegance ve GLX Premium versiyonlarında kampanyalı fiyatlar bulunurken, Black Edition seçeneklerinde kampanyalı fiyat paylaşılmıyor.

S-Cross Hibrit opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Swift fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 MHEV - Benzinli CVT LITE 4x2 Tek Renk, 2025 Model - 2.079.000 TL 1.2 MHEV - Benzinli CVT LITE 4x2 Çift Renk, 2025 Model - 2.109.000 TL

Swift, Suzuki’nin kompakt hatchback modeli olarak şehir içi kullanım odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Haziran 2026 listesinde Swift için 2026 model tavsiye edilen liste fiyatı paylaşılmadı; tabloda yalnızca 2025 model yılına ait kampanyalı anahtar teslim fiyatları yer alıyor.

Swift opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Suzuki Türkiye