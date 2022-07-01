Bu yıl ülkemizde yayın hayatına başlayacağı açıklanan HBO Max hakkında şok eden bir iddia ortaya çıktı. İddiaya göre dünyaca ünlü platform ülkemize uzun bir süre gelmeyebilir.

Dünyanın en çok rağbet gören içerik platformlarından olan HBO Max’in bu yıl içinde ülkemize geleceği açıklanmıştı. Hatta platformun Türkiye CEO’sunun bile belli olması, HBO Max’in kısa süre içinde ülkemizde olacağını kanıtlıyordu.

Geçtiğimiz haftalarda platformun ülkemize özel olarak hazırlayacağı ilk dizinin de ortaya çıkmasının ardından artık platformun yayın hayatının başlamasına günler kala ortaya çıkan bir iddia platformun ülkemizde hayranlarını şok etti.

HBO Max ülkemize gelmeyebilir

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre ülkemizde işe alımlar yapan ve hatta ilk yerli projelerinin yapımına başlayan HBO Max, ülkemizin de aralarında bulunduğu birkaç ülkede faaliyetlerini “süresiz olarak” askıya aldı. Platformun bu kararı neden aldığı bilinmezken sektördeki pek çok isim HBO Max’in “yatırımlarının karşılığını alamayacağı” ülkelerden çekildiğini iddia etmişti.

Tabii ki bunun bir iddia olduğunu ve henüz HBO Max’in yetkililerinden konuyla ilgili bir açıklama gelmediğini belirtelim. Gelecekte dönemde HBO yetkilileri tarafından bir açıklama gelmesi halinde bu açıklamayı sizlerle paylaşacağız.