Hem Apple Kesintisi Hem de 178 Siteye Saldırı Gerçekleşti: Neler Oluyor?

178 web sitesini vuran kripto odaklı siber saldırı ve Apple servislerindeki kesinti, küresel sistem arızalarının arkasındaki nedeni sorgulatıyor.

Dünya genelinde aralarında CNN, Zoom, HSBC ve IKEA gibi devlerin bulunduğu 178 önemli web sitesi, kripto para çalmayı ve iPhone cihazlara zararlı yazılım bulaştırmayı hedefleyen kapsamlı bir siber saldırının kurbanı oldu.

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Saldırıyla eş zamanlı olarak Apple servislerinde yaşanan erişim sorunları ve son günlerde art arda gelen küresel sistem kesintileri, sektörde de büyük bir soru işareti yarattı.

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Saldırının arkasında üçüncü taraf yazılım açığı var

New York Post’un haberine göre saldırganlar, Optimizely adlı web aracını ele geçirerek 178 siteye kötü amaçlı JavaScript kodları yerleştirdi. Bu yöntemle kullanıcıların kripto para cüzdan adresleri saldırganlarınkiyle değiştirilirken, kredi kartı bilgileri, çerezler ve ekran görüntüleri hedef alındı.

Güvenlik araştırmacısı Scott Helme, saldırganları sınırlayan tek şeyin hayal güçleri olduğunu ve isterlerse çok daha fazlasını yapabileceklerini belirtti. ZeroFox tehdit araştırma lideri Peter Lowe ise olayı "üçüncü taraf tedarik zinciri saldırısı" olarak nitelendirerek, şu ana kadar yaklaşık 7 bin dolar değerinde kripto paranın çalındığını ve finansal etkinin sınırlı kaldığını açıkladı.

Apple kesintileri ve ardı arkası kesilmeyen sistem arızaları

Saldırı haberleriyle aynı saatlerde Apple Pay, App Store, iCloud ve Siri servislerinde yaşanan erişim sorunlarının siber saldırıdan kaynaklandığı iddia edilse de Apple bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Downdetector verilerine göre Apple Pay şikayetlerinin 2.300’e, iCloud şikayetlerinin ise 1.800’e ulaştığı kesintinin şirket içi bir güncellemeden kaynaklandığı ve sorunların çözüldüğü bildirildi.

Öte yandan son günlerde United Airlines, Bank of America, Microsoft ve FAA gibi kurumların da benzer kesintiler yaşaması üzerine ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, yaşananların koordineli bir siber saldırı olmadığını savundu ancak peş peşe gelen bu arızaların basit birer teknik aksaklık olarak açıklanması kamuoyundaki endişeleri gidermeye yetmiyor.