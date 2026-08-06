Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Romofy Oto Bagaj Organizeri

Arabanızın bagajındaki dağınıklığa bir çözüm arıyorsanız Romofy bagaj organizeri işinizi oldukça kolaylaştırabilir. Kalın keçe malzemeden yapılmış bu düzenleyici, eşyaları tek bir yerde toplarken kapaklı yapısıyla da daha düzenli bir görünüm sunuyor. Alt ve yan kısımlarındaki yapışkan yüzeyler sayesinde bagajda sabit durması da bir diğer avantajı.

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Portatif Bilgisayar/ Telefon/ Tablet ile Uyumlu Stand

Bilgisayar başında uzun saatler geçiriyorsanız, çalışma alanınızı daha konforlu hâle getirmek için bu alüminyum laptop standına göz atabilirsiniz. Manyetik ve portatif yapısıyla laptop'u sabit tutmaya yardımcı olan ürün, kullanılmadığında kolayca katlanarak çantaya atılabiliyor. Ayrıca ürünü, telefon ve tablet tutucu olarak da kullanabiliyorsunuz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Coverzone Mini El Fanı

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Sıcak havalarda evde, ofiste, piknikte, yürüyüşte ya da toplu taşımada kullanabileceğiniz Coverzone Mini El Fanı, USB-C bağlantı noktasına sahip. Buna ek olarak ürünün üzerindeki LED dijital ekran sayesinde pil seviyesini ve çalışma durumunu kolayca takip edebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HP S1000 Plus Sessiz Mouse

Sıradaki ürünümüz uygun fiyatlı bir mouse arayanlara geliyor. 1600 DPI hassasiyet sunan bu mouse, sessiz çalışmasıyla ön plana çıkıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Coverzone Type-C to HDMI Çevirici

MacBook modelleri başta olmak üzere Type-C çıkışı bulunan uyumlu dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlarla kullanabileceğiniz Coverzone çevirici, yüksek çözünürlüklü ses ve video aktarımı sağlıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Woyax by Deji Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu

Özellikle sürüş sırasında navigasyon kullanan veya telefonunu göz hizasında konumlandırmak isteyenlerin tercihi olan telefon tutucu, bu haftaki önerilerimizden bir diğeri. Ürün, ayarlanabilir yapısı ve güçlü mıknatısıyla da dikkat çekiyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3’ü 1 Arada Selfie Çubuğu

Selfie çubuğu ve tripod olarak kullanılabilen bu ürün, telefonuyla fotoğraf ve video çekmeyi sevenlerin işini kolaylaştırıyor. Bluetooth kumandası sayesinde telefonu sabitledikten sonra uzaktan çekim yapabilir, katlanabilir yapısıyla da çantada fazla yer kaplamadan yanınızda taşıyabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Coverzone 60W PD Multi Fonksiyonel Şarj Kablosu

Coverzone şarj kablosunu, farklı cihazları tek bir ürünle şarj etmek isteyenler için önerebiliriz. Çoklu bağlantı yapısı sayesinde farklı girişlere sahip cihazlarda kullanılabilen bu ürün, özellikle seyahat ederken birden fazla kablo taşıma ihtiyacını azaltıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

iPad Uyumlu Kılıf

Tabletini çizilmelere ve darbelere karşı korumak isteyenler için tasarlanmış bu kılıf, 11. nesil ve 10. nesil modellerle uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Dynamic Paslanmaz Çelik Termos

7 saat sıcak, 10 saat soğuk ve 30 saat buzlu saklama kapasitesine sahip olan Dynamic termos, sızdırmaz kapağı ve paslanmaz çelik yapısı ile kullanıcıların tercihi oluyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Güncel Çarşı Kıskaçlı Lamba

Sağlam klipsi sayesinde masanıza kolayca sabitlenebilen bu ürün, 500 TL altı ürünleri önerdiğimiz listemizin sonuncusu. 360° ayarlanabilir gövdesiyle ışığı istediğiniz açıya yönlendirebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.