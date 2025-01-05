Laptop Standından Gece Görüşlü Kameraya Günün Fırsatları Kapsamında Alabileceğiniz İndirimli Ürünler

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Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 05.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Fırsat ürünleri:

OBEV Taşınabilir Laptop Standı

OBEV Taşınabilir Laptop Standı

10 ile 16 inç arasındaki tüm laptoplara uyumlu stant, ayarlanabilir ergonomik yapısı sayesinde kolayca taşınabilir. Standı satın almak isterseniz 189,90 TL.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Baseus Superior Hızlı Şarj Özellikli Type-C to Type-C Kablo

Baseus Superior Hızlı Şarj Özellikli Type-C to Type-C Kablo

Baseus Superior Type-C'den Type-C'ye kablo, 100W gücü ve 5A akımı destekleyerek bilgisayarlarınızı, telefonlarınızı ve diğer cihazlarınızı hızla şarj edebiliyor. Ürün %3 Prime fırsatıyla 276,35 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Klasse Classic Mouse Pad

Klasse Classic Mouse Pad

90x40 cm boyutlara sahip mouse pad, kaymaz interlok kumaştan yapılmış. İster oyun oynarken ister çalışırken kullanabileceğiniz bu mouse pad, 199,90 TL fiyatı ile günün fırsat ürünleri arasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Anker Eufy Security C220 Kamera

Anker Eufy Security C220 Kamera

2K full HD görüntü kalitesine sahip kamera, 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. İki yönlü ses aktarımı da bulunan bu kamerayı almak isterseniz sepette indirim fırsatıyla 1.057,64 TL yerine 898,99 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Lenovo Case 15.6" Toploader T210 Bilgisayar Çantası

Lenovo Case 15.6

15,6 inç’e kadar bütün bilgisayarlarla uyumlu olan Lenovo çanta, su geçirmez kumaşa sahip. Çanta 353,99 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Spigen Air Vent Manyetik Araç içi Telefon Tutucu

Spigen Air Vent Manyetik Araç içi Telefon Tutucu

360 derece döner bilyesi ve güçlü manyetik tutuşu ile dikkat çeken Spigen telefon tutucu, neredeyse tüm cihazlarla uyumluluk gösteriyor. Ürün sepete özel fiyatıyla 299,25 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Powerbank Redmi 10000MAH

Xiaomi Powerbank Redmi 10000MAH

5V 2.1A güç girişine, 10000mAh yüksek kapasiteye ve iki USB bağlantı noktasına sahip Xiaomi Powerbank, 479,02 TL fiyatıyla Hepsiburada’da satışta.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Tek şarjla 10 saat çalma süresi sağlayan Anker kulaklık, 10mm sürücülere sahip. Listemizin son ürünü olan bu kulaklık, 899,00 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu: 

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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