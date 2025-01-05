Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 05.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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10 ile 16 inç arasındaki tüm laptoplara uyumlu stant, ayarlanabilir ergonomik yapısı sayesinde kolayca taşınabilir. Standı satın almak isterseniz 189,90 TL.

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Baseus Superior Type-C'den Type-C'ye kablo, 100W gücü ve 5A akımı destekleyerek bilgisayarlarınızı, telefonlarınızı ve diğer cihazlarınızı hızla şarj edebiliyor. Ürün %3 Prime fırsatıyla 276,35 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

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90x40 cm boyutlara sahip mouse pad, kaymaz interlok kumaştan yapılmış. İster oyun oynarken ister çalışırken kullanabileceğiniz bu mouse pad, 199,90 TL fiyatı ile günün fırsat ürünleri arasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

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2K full HD görüntü kalitesine sahip kamera, 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. İki yönlü ses aktarımı da bulunan bu kamerayı almak isterseniz sepette indirim fırsatıyla 1.057,64 TL yerine 898,99 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

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15,6 inç’e kadar bütün bilgisayarlarla uyumlu olan Lenovo çanta, su geçirmez kumaşa sahip. Çanta 353,99 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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360 derece döner bilyesi ve güçlü manyetik tutuşu ile dikkat çeken Spigen telefon tutucu, neredeyse tüm cihazlarla uyumluluk gösteriyor. Ürün sepete özel fiyatıyla 299,25 TL’ye düşmüş durumda.

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5V 2.1A güç girişine, 10000mAh yüksek kapasiteye ve iki USB bağlantı noktasına sahip Xiaomi Powerbank, 479,02 TL fiyatıyla Hepsiburada’da satışta.

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Tek şarjla 10 saat çalma süresi sağlayan Anker kulaklık, 10mm sürücülere sahip. Listemizin son ürünü olan bu kulaklık, 899,00 TL’ye düşmüş durumda.

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