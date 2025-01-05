Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
''Bu içerik 05.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Fırsat ürünleri:
- OBEV Taşınabilir Laptop Standı
- Baseus Superior Hızlı Şarj Özellikli Type-C to Type-C Kablo
- Klasse Classic Mouse Pad
- Anker Eufy Security C220 Kamera
- Lenovo Case 15.6" Toploader T210 Bilgisayar Çantası
- Spigen Air Vent Manyetik Araç içi Telefon Tutucu
- Xiaomi Powerbank Redmi 10000MAH
- Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık
OBEV Taşınabilir Laptop Standı
10 ile 16 inç arasındaki tüm laptoplara uyumlu stant, ayarlanabilir ergonomik yapısı sayesinde kolayca taşınabilir. Standı satın almak isterseniz 189,90 TL.
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Baseus Superior Hızlı Şarj Özellikli Type-C to Type-C Kablo
Baseus Superior Type-C'den Type-C'ye kablo, 100W gücü ve 5A akımı destekleyerek bilgisayarlarınızı, telefonlarınızı ve diğer cihazlarınızı hızla şarj edebiliyor. Ürün %3 Prime fırsatıyla 276,35 TL’ye düşmüş durumda.
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Klasse Classic Mouse Pad
90x40 cm boyutlara sahip mouse pad, kaymaz interlok kumaştan yapılmış. İster oyun oynarken ister çalışırken kullanabileceğiniz bu mouse pad, 199,90 TL fiyatı ile günün fırsat ürünleri arasında yerini alıyor.
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Anker Eufy Security C220 Kamera
2K full HD görüntü kalitesine sahip kamera, 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. İki yönlü ses aktarımı da bulunan bu kamerayı almak isterseniz sepette indirim fırsatıyla 1.057,64 TL yerine 898,99 TL’ye satın alabilirsiniz.
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Lenovo Case 15.6" Toploader T210 Bilgisayar Çantası
15,6 inç’e kadar bütün bilgisayarlarla uyumlu olan Lenovo çanta, su geçirmez kumaşa sahip. Çanta 353,99 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Spigen Air Vent Manyetik Araç içi Telefon Tutucu
360 derece döner bilyesi ve güçlü manyetik tutuşu ile dikkat çeken Spigen telefon tutucu, neredeyse tüm cihazlarla uyumluluk gösteriyor. Ürün sepete özel fiyatıyla 299,25 TL’ye düşmüş durumda.
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Xiaomi Powerbank Redmi 10000MAH
5V 2.1A güç girişine, 10000mAh yüksek kapasiteye ve iki USB bağlantı noktasına sahip Xiaomi Powerbank, 479,02 TL fiyatıyla Hepsiburada’da satışta.
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Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık
Tek şarjla 10 saat çalma süresi sağlayan Anker kulaklık, 10mm sürücülere sahip. Listemizin son ürünü olan bu kulaklık, 899,00 TL’ye düşmüş durumda.
Kullanıcı yorumu:
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