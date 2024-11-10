2022'de gerçekleşen DART görevinin devamı olan Hera görevinde Dimorphos detaylı olarak incelenecek.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) gezegen savunma görevi Hera, Ekim ayında başarılı bir şekilde fırlatıldıktan sonra ilk büyük manevrasını tamamladı ve Mars’ın yerçekimi desteği ile hedeflenen rotasına varmak üzere konumlandı.

Hera, Mars’a ulaştığında Mars’ın yerçekimsel desteğini kullanarak Didymos adlı asteroitin küçük uydu nesnesi olan Dimorphos’a doğru yönlenecek.

DART görevinde neler olmuştu?

ESA’nın bu görevi, NASA'nın 2022 yılında gerçekleştirdiği DART görevinin devamı olarak değerlendiriliyor. NASA, DART göreviyle bir uzay aracını asteroide çarptırarak onun yörüngesini değiştirmeyi test etmişti ve başarılı olmuştu. DART görevinin amacı, Dünya’ya çarpma riski taşıyan bir asteroide müdahale ederek rotasından saptırmanın mümkün olup olmadığını araştırmak üzerineydi.

Yine de bilim insanları, DART’ın çarpma etkisini daha ayrıntılı incelemek ve asteroidin iç yapısını daha iyi anlamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Bu noktada devreye giren Hera görevi, Dimorphos’a giderek asteroidi daha yakından incelemeyi ve çarpmanın etkilerini detaylandırmayı hedefliyor.

Hera, 2026 yılı sonunda Dimorphos'a ulaşacak

Görev kapsamında Hera’nın rotasını Mars’a çevirmek için 23 Ekim ve 6 Kasım tarihlerinde iticilerle yapılan iki yanma manevrası gerçekleşti. ESA’dan Hera Uzay Aracı Operasyon Müdürü Sylvain Lodiot, bu tür derin uzay manevralarının genellikle aşamalı olarak yapıldığını, büyük bir yanma işlemiyle esas işin tamamlandığını ve ardından yörüngenin kesinleştirilmesi için daha küçük bir düzeltme manevrasının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hera, Kasım ayında yapılacak küçük bir düzeltme manevrasıyla rotasını daha hassas bir hâle getirdikten sonra Mars’a doğru ilerlemeye devam edecek. 2026 yılı sonunda Dimorphos’a ulaşması planlanan uzay aracı, Mars’ın yanından geçerken yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Deimos uydusunu da inceleyerek bilimsel gözlemler yapacak.