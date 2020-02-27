Hesap Kurdu Olanlar İçin 10 Kişisel Finans Uygulaması

Kişisel finans uygulamaları kredi kartı, fatura, günlük harcama derken ay sonunu görmekte zorlananlar için kurtarıcı olabilir. Hesap kurdu olup her harcamanın kaydını tutanlar için de güzel alternatif olabilecek uygulamaları derledik.

Ay sonlarını getirmekte zorlananlar, parasının nereye gittiğini bir türlü bulamayanlar için kişisel finans uygulamaları kurtarıcı olabiliyor. Bu uygulamalar ile kredi, fatura ve günlük harcamalarınızı çok kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Gider yönetimi yapmayı prensip haline getirmiş hesap kurdu kişiler için de güzel alternatifler var. Eskiden kağıt kalemle yaptığımız hesapları şimdilerde uygulamalarla kolaylıkla yapıyoruz.

Kişisel finans uygulamaları genel olarak aynı özelliklere sahip. Ancak aralarında sesli gider kaydı yapan veya kamerayla fişi çekip gideri kaydedenleri de var. Yani uygulamalar işlevselliğinden çok kullanış kolaylığı ile birbirinden ayrılıyor diyebiliriz. Gider yönetimi yapmanızı sağlayacak, sizi ay sonu korkusundan kurtaracak kişisel finans uygulamalarına beraber bakalım.

Hesap kurdu olanlar için en popüler uygulamalar:

Para Yönetimi,

DEFTER,

GiderimVar,

Wallet,

Masraf Yönetimi,

Money Pro,

1Money,

YNAB,

Mobills Budget,

AndroMoney.

Para Yönetimi:

Google Play Store’da en çok sevilen finans uygulamaları arasında yer alan Para Yönetimi, 5 milyondan fazla indirmeye sahip ve 4.7 puan almış. Uygulamada ayın başlangıç tarihini değiştirme gibi kullanışlı ve farklı özellikler de var. Örneğin maaşınızı ayın 5’inde alıyorsanız, uygulamada da ay başlangıcı olarak 5’i seçebilirsiniz. Uygulama aynı zamanda grafiksel olarak verileri kontrol etme imkanı da sağlıyor.

Para Yönetimi indir:

DEFTER:

1 milyondan fazla kullanıcısı olan ve 16 farklı dilde hizmet veren DEFTER uygulaması, harcama ve gelir kontrolünü sağlamanız için farklı özellikler sunuyor. Bunlara fatura tarihlerinizi belirlemek de dahil. Uygulama aynı zamanda ticari muhasebe amaçlı da kullanılabiliyor. Vergi, fatura, kira ve kredi gibi daha birçok ödemenin kontrolünü sağlayabilir ve gider yönetimi yapabilirsiniz.

DEFTER indir:

GiderimVar - Gelir Gider Bütçe:

Binlerce kişi tarafından kullanılan uygulama 4.6 puan ile en iyi kişisel finans uygulamalarından biri. Genel olarak günlük harcamalarınızı da kayıt altına alıp, ay sonunda ne kadar harcama yaptığınızı kontrol edebiliyorsunuz. Eskiden ailelerimiz bir kağıt ve kalemle yaptığını, şimdi telefonlarımızda uygulamalar ile çok daha detaylı bir şekilde yapabiliyoruz.

GiderimVar indir:

Wallet:

1 milyondan fazla indirmeye sahip Wallet uygulaması, kullanıcılarına 10 yıla kadar gider yönetimi yapabilme imkanı sağlıyor. Uygulamanın temelinde aslında paranızı kredi kartı, banka hesabı veya nakit gibi farklı kategorilere ayırabiliyorsunuz. Böylece tüm paranızı ayrı ayrı kontrol etme imkanı sağlıyor. Bankalarla ortaklaşa çalışan uygulama, harcamaları da otomatik olarak kaydediyor.

Wallet indir:

Masraf Yönetimi:

Listedeki finans uygulamalarına göre tasarım ve kullanış açısından kullanıcılarına iyi seçenekler sunan bir uygulama. Tasarım olarak birden fazla seçenek mevcut. Bunun dışında sesli olarak veya telefon kameranız ile fiş okutarak gider eklemesi yapabiliyorsunuz. Bunun dışında taksitle yaptığınız harcamaların da masraflarını yine taksitli olarak girebiliyorsunuz. Listedeki en kullanışlı uygulamalardan biri.

Masraf Yönetimi indir:

Money Pro:

Hesap kurdu olanların fazlasıyla seveceği bir uygulama. En iyi özelliklerinden biriyse verileri farklı formatlara çevirerek yazdırma imkanının bulunması. Bunun dışında ileride herhangi bir sorun yaşamamanız için kişisel finans verilerinizi yedekleyebilirsiniz. Gider yönetimi sağlamanız açısından farklı uygulama içerisinde farklı raporlama özellikleri de bulunuyor. Uygulamanın iPhone (iOS) sürümü ücretli olarak satılıyor.

Money Pro indir:

1Money:

1 milyondan fazla indirmeye sahip 1Money, hangi yönde çok daha fazla harcama yaptığınızı çıkarabilecek bir uygulama. Ay sonuna param yetişmiyor, nereye gidiyor bu paralar diye soranların mutlaka bakması gerekiyor. Uygulamada döviz kuruyla maaş alanlar da düşünülmüş ve kurlar gün boyu otomatik olarak güncelleniyor. Gider yönetimi dışında harcama kontrolü de sağlıyor.

1Money indir:

YNAB:

YNAB uygulaması kendi sayfasında oldukça iddialı bir istatistik veriyor. Uygulamaya katılan yeni kullanıcıların ilk iki ayda 600 dolar, ilk yılda ise 6 bin dolar tasarruf ettiğini belirtiyor. Ülkemiz şartlarında bu biraz zor olsa da şu an 1 milyondan fazla indirmeye sahip başarılı bir gider yönetimi uygulaması. Kişisel finans hizmeti veren uygulamaların ortak özelliklerinin birçoğu yine YNAB içerisinde var.

YNAB indir:

Mobills Budget:

Listemizdeki hesap kurdu olanlar için uygulamalardan en popülerinden biri diyebiliriz. 5 milyondan fazla indirmeye sahip ve 4,4 puana sahip. Oldukça şık bir tasarıma ve arayüze sahip. Giderlerinizi uygulamaya kaydettikten sonra dilerseniz Excel veya PDF formatına aktarabilirsiniz. Böylece dilediğiniz zaman gider yönetimi için dosyalarınızı yazdırabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı yönetimi de yapabilirsiniz.

Mobills Budget indir:

AndroMoney:

Listemizin son uygulaması Play Store’da 1 milyondan fazla indirme almayı başarmış AndroMoney. Kişisel finans uygulamaları özellikle ay sonunu getirmekte zorlananlar için gerçekten büyük bir kolaylık sağlıyor diyebiliriz. Bu uygulamalar sayesinde neleri kısmanız gerektiğini veya harcamalarınızı nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenebiliyorsunuz. AndroMoney de bunları Excel formatında yedekleyen bir uygulama.

AndroMoney indir:

Ay sonunda bu maaş nereye gitti diye düşünme derdinizi bitirecek gider yönetimi yapmanızı sağlayacak mobil uygulamalar bu şekilde. Aynı zaman kredi, kredi kartı, faturalar ve diğer harcamalarını kontrol etmeyi seven hesap kurdu kişiler için de mutlaka bakmaları gereken uygulamalar.