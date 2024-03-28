Stadler Rain'in "Flirt H2" olarak isimlendirdiği hidrojen yakıtlı tren, büyük bir dünya rekoruna imza attı. Tren, tam 2 gün boyunca 2.803 kilometrelik yolu hiç durmadan giderek, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Tüm dünya elektrik motorlu ulaşım araçlarını konuşuyorken bazı firmalar, buna da bir alternatif üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Mesela Toyota, hidrojen yakıtlı otomobiller için çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte; hidrojen yakıtı, özellikle de tren gibi araçlar için bir öncelik olarak görülmeye başladı. Hatta daha birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Çin'in hidrojen yakıtlı trenini başarıyla test ettiğinden bahsetmiştik.

Şimdi yine bir hidrojen yakıtlı tren ile karşınızdayız. Ancak bu kez, tarihe geçen bir dünya rekoru ile... İsviçreli tren ve vagon üreticisi Stadler Rail tarafından hayata geçirilen hidrojen yakıtlı tren projesinde, önemli bir kilometre taşı geride kalmış durumda. Stadler Rail'in tasarladığı tren, Almanya'daki güzergahında tam iki gün boyunca, toplamda 2.803 kilometrelik yolu hiç durmadan giderek, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Saatte 127 km/s hızla gidebiliyor

Stadler Rain'in ilk kez 2022 yılında tanıttığı "Flirt H2" isimli tren, elektrikli olmayan veya kısmen elektrikle desteklenmiş tüm tren yollarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Saatte 127 km/s hız yapabilen tren, çok hızlı olmasa da doğaya sadece hidrojen ve su buharı salıyor olması nedeniyle diğerlerinden ayrılıyor. Geleneksel trenlerde genel olarak motorin kullanıldığını belirtelim.

Şirketin üst yöneticilerinden Dr. Ansgar Brockmeyer, konuyla ilgili yaptığı olağanüstü bir başarıya imza attıklarını söyledi. İdeal bir performans aralığını ortaya koyduklarını aktaran Brockmeyer, ekibiyle gurur duyduğunu söyledi. Şimdilik test aşamasında olan trenin ne zaman küresel çapta yayılacağı, şimdiden merak konusu...

Stadler Rain'in dünya rekoru için hazırladığı video: