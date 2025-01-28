Bilim insanları, hidrolik sıvıdan güç alan robot denizanası ve solucan geliştirdi. Bu yeni batarya sistemi, birçok avantaj sağlarken gerçek hayvanlar gibi hareket etmelerini sağlıyor.

ABD’de bulunan Cornell Üniversitesinden bilim insanları, çok ilginç bir araştırmaya imza attı. Bu araştırma kapsamında 2 adet hidrolik sıvı bataryadan ilham alan robot geliştirildi. RFB olarak kısaltılan bu bataryanın, aynı zamanda kimyasal reaksiyon yoluyla enerji yaratmak için çözünen elektrolit sıvıları serbest bırakmasıyla biyolojik eylemleri de taklit etmeyi sağladığı da görüldü.

Sergilenen bu iki robot bir denizanası ve bir solucan. Batarya, hayvanlardan ilham alan bu iki robota güç veriyor.

Maliyeti ve ağırlığı azaltacak, ömrünü uzatacak

Bilim insanlarına göre bu hidrolik bataryanın en büyük amacı, güç kaynağını makinenin gövdesine dahil eden somut bir enerjiyi kullanarak robotların ağırlığını ve maliyetini azaltmak. Normalde hidrolik olarak çalışan çok fazla robot var ancak bu çalışma, hidrolik sıvıyı bir batarya olarak kullanmada bir ilke imza atıyor. Bu da robotun genel ağırlığını azaltıyor. RFB’nin iki amacı var denebilir. Sistem için gerekli enerjiyi sağlamak ve onu hareket ettirmek.

Bunun yanı sıra yeni pil teknolojisi ağırlık ve maliyete ek olarak kullanım süresini de olumlu etkiliyor. Öyle ki araştırmada, robot denizanasının çalışma süresinin hidrolik batarya sayesinde 1,5 saate kadar çıktığı görülmüş. RFB, çan şeklinde esnediğinde robotu yukarı doğru itebilen bir tendona da sahip. Gevşediğinde ise aşağıya iniyor. Bu da sistemin gerçek denizanalarına benzer bir hareket sağladığını gösteriyor.

Solucana baktığımızda ise yılan robotlara benzer bir yaklaşım sergilendiğini görüyoruz. Her segmenti hareket etmek için genişleyip daralabilen bir tendon içeriyor. Her iki robotun da etkileyici olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Tabii bunlar biraz daha “basit organizmalar”. Araştırmacılar, sonraki çalışmalarında sistemi, kara hayvanları gibi katı bir iskelet yapısına ihtiyaç duyan sistemlerde kullanmayı amaçladıklarını ancak bunun zorlu bir süreç olacağını eklemişler.