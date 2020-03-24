Hindistan'da Sokağa Çıkma Yasağı Kararı Alındı

Hindistan’da 517 koronavirüs vakası görülürken, 9 kişi hayatını kaybetti. Yeni Delhi yönetimi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde vatandaşların 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarını yasakladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüs salgınına ilişkin halka seslendiği konuşmasında, aldıkları kararı duyurdu. “Ülkenin her neresindeyseniz, olduğunuz yerde kalmanızı istiyorum” diyen Modi, Hindistan ve Hindistanlıları korumak için gece yarısından itibaren 3 hafta boyunca vatandaşların evlerinden dışarı çıkmalarının yasak olduğunu belirtti.

Hindistan'da 21 günlük sokak yasağı:

Ülkede şu anda 40 bin suni teneffüs cihazı bulunuyor. 84 bin kişiye bir izolasyon yatağı düşerken, 11 bin 600 kişiye de bir doktor tekabül ediyor. Ülke genelinde 1,8 milyondan fazla insan, koronavirüs belirtisi gösterdikleri gerekçesiyle takip ediliyor. Hindistan’da şimdiye kadar yaklaşık 17 bin test yapıldı ve enfekte olan insan sayısının artmasından endişe ediliyor.

Başbakan Modi, sosyal mesafeyi korumanın güvende kalmada ve virüsü durdurmada tek seçenek olduğunu vurgulayarak, halktan birbirlerinden uzak durmalarını istedi ve şöyle konuştu: “Önümüzdeki 21 gün içinde bu salgını yönetemezsek ülke ve aileniz 21 yıl geri gidecek. Önümüzdeki 21 günü yönetemezsek birçok aile sonsuza dek yok olacak.”

Halk, marketlere akın etti:

Modi’nin bu açıklamaları, ülkede paniğe neden oldu. Sokaklara akın eden halk, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için marketler önünde uzun kuyruk oluşturdu. Hindistan başbakanı, merkezi hükümet ve eyaletlerin, temel ihtiyaçları sağlama konusunda birlikte çalıştığını ve sağlık sektörünün altyapısının güçlendirilmesi için 2 milyar dolar ayrıldığını ifade etti.

Michigan Üniversitesi’nden Rupam Bhattacharya, “Aynı anda çok fazla insan koronavirüsten etkilenirse, sağlık sistemi üzerinde büyük bir baskı oluşur ve bu da yüksek nüfuslu, düşük kaynak altyapısına sahip olan ülkede daha fazla baskıya neden olur" diye konuştu. Bhattacharya, bu senaryonun yaşanması durumunda Hindistan’ın nihai çöküşe gidebileceğini sözlerine ekledi.