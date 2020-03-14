Huawei P40, 3 Ön Kamera Lensine Sahip İlk Telefon Olacak

Huawei’nin 26 Mart’ta Paris’te düzenleyeceği çevrimiçi etkinlikte tanıtacağı yeni amiral gemisi serisi P40’ta bir model, 3 ön kamera lensine sahip olacak. Üç lense sahip olacak model hangisi bilemiyoruz ancak bu iddia doğruysa Huawei, dünyada bir ilki gerçekleştirecek.

Çinli teknoloji devi Huawei, önümüzdeki haftalarda bir aksilik çıkmazsa uzun süredir beklediğimiz ancak hakkında çok az net detaya kavuşabildiğimiz yeni amiral gemisinin tanıtımını yapacak. Şirket, 26 Mart günü Paris’te düzenlenecek etkinliğe katılımcı almadan çevrimiçi olarak izlenebilir kılacak.

Huawei’nin yeni amiral gemisi serisi P40’ı tanıtmasına artık sayılı günler kala telefon hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez ortaya çıkan ve internette paylaşılan bir poster, Huawei P40’ın ön kameralarında dünyada bir ilki görebileceğimizi gösteriyor.

Huawei P40’ın posterinde üç lens detayı:

Günümüzde birçok akıllı telefon ya tam üst ortada ya da sağ üst köşede bulunan delikli kamera tasarımıyla birlikte geliyor. Huawei P40’ı gösteren ve internette paylaşılan son posterdeyse cihazın sağ üst bölümünde, delikli kameraların bulunacağı yerde tam üç adet lens görülüyor.

Eğer Huawei, P40 serisinden yalnızca bir telefonuna bile böyle bir sistem koysa dünyada bir ilk gerçekleştirerek ilk kez akıllı telefonuna 3 ön kamera lensi koyan şirket olacak. Elbette serinin Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Premium Edition cihazlarından olacağı tahmin edilecekse böyle bir sistemin her telefonda görülmeyeceğini söyleyebiliriz.

Bugüne kadar Huawei P40 hakkında birçok şey öğrendik ancak hiçbiri teyit edilmedi. Fakat Huawei CEO’su Richard Yu, P40 serisinin yepyeni bir tasarımla, gelişmiş kamera, işlemci ve batarya süresiyle geleceğini kendi ağzından söyledi. Bugüne kadar duyduğumuz her şey Richard’ın açıklamalarına uyuyordu.

Huawei P40 serisinin tüm cihazlarında Kirin 990 işlemciyle birlikte 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı olması bekleniyor. Seride bulunacak bazı modellerin de 5G desteğine sahip olacağını zaten tahmin edebiliyoruz. Huawei’nin kamera konusunda bu kez neler yapacağı konusuysa şu an için pek net değil.