Honor, ekranında katlanma izi olmayacağını söylediği yeni katlanabilir telefonunu Mart 2027’de tanıtmaya hazırlanıyor.

Katlanabilir telefonlarda ekranın ortasındaki iz, yıllardır tam olarak çözülemeyen sorunlardan biri. Honor ise yeni modelinde bu izin hiç görünmeyeceğini söylüyor. Şirketin CEO’su Li Jian, Honor’un ilk geniş katlanabilir telefonunun Mart 2027’de tanıtılacağını doğruladı.

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Jian’ın iddiası, izin daha az belli olması değil; ekranda “kesinlikle hiçbir katlanma izi” bulunmaması. Apple’a da doğrudan sesleniyor bu açıklamayla. Henüz iPhone Duo’yu satın almayan kullanıcılara, karar vermeden önce Honor’un yeni modelini beklemelerini tavsiye ediyor.

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Daha geniş ekran, farklı kullanım

Sızıntılarda Magic V7 adıyla anılan modelin, dar gövdeli katlanabilir telefonlardan farklı olarak 14:10 ekran oranıyla gelmesi bekleniyor. Dış tarafta 5,5 inçlik bir kapak ekranından, içeride ise açıldığında tableti andıran 7,6 inçlik ana ekrandan söz ediliyor. Yani mesaj yazmak ya da navigasyona bakmak için telefonu her seferinde açmanız gerekmeyecek. Geniş kapak ekranı bu işleri daha rahat yapmanızı sağlayacak. Telefonu açtığınızdaysa video izlemek veya birkaç uygulamayı yan yana kullanmak için daha fazla alanınız olacak.

7000 mAh batarya ve 2 nm işlemci bekleniyor

İşlemci henüz belli değil ama beklenti, TSMC’nin 2 nm üretim süreciyle hazırlanacak Snapdragon 8 Elite Gen 6’nın kullanılması. Kamera içinse 200 MP ana sensör ve periskop telefoto lens konuşuluyor.

Bataryada da beklenti yüksek. Sızıntılara göre telefonda 7000 mAh kapasiteli bir pil bulunacak; şarj desteği kablolu kullanımda 80 W, kablosuzda ise 66 W olacak. Katlanabilir telefonların pil ömründen yakınanlar için umut verici rakamlar bunlar. Yine de günlük kullanımda ne kadar dayanacağını görmek gerekecek.