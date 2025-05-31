HONOR, Avrupa pazarına "Pad 10" ismiyle gelecek yeni tableti "Tablet 10"u duyurdu. Oldukça iyi özelliklerle donatılan tablet, satışa sunulduğu pazarlarda çok satacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi HONOR, düzenlediği bir etkinlikte "Tablet 10" isimli yeni ürününü duyurdu. Avrupa'da Honor Pad 10 ismiyle anılacak tablet, dikkat çeken özellikleri ve nispeten uygun fiyatı ile çok satmayı başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte HONOR'un yeni tabletine yakından bakalım.

HONOR Tablet 10, 2.5K çözünürlük sunan parlama engelleyici özellikli 12.1 inç boyutlu bir ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, görüntülü görüşmeler ve selfie'ler için 8 MP çözünürlük sunan bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Tabletin genel görümü ise oldukça şık diyebiliriz.

Karşınızda HONOR Tablet 10

HONOR'un yeni tabletinde Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 arayüzü ile çalışan tablet, 10.100 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı ve 66W hızlı şarj desteği sunuyor. HONOR Tablet 10, tüm bunlara ek olarak transkripsiyon, gerçek zamanlı ses-metin dönüştürme, çok dilli çeviri, not özetleme ve el yazısı tanıma gibi yapay zekâ destekli özelliklerle donatıldı.

HONOR Tablet 10, arka kısımda ikili kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu kamera kurulumunda 8 MP ana kamera ile 2 MP yardımcı kamera bulunuyor. HONOR'un yeni tabletinin kamera kurulumu, yapay zekâ ile de destekleniyor.

HONOR Tablet 10 teknik özellikleri:

Ekran 12.1 inç, 2.5K (2560x1600 piksel), 120 Hz, 500 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM 8-12 GB Depolama 128-256-512 GB Ön Kamera 8 MP (f/2.0) Arka Kamera 8 MP (f/2.0) + 2 MP (f/2.2) Batarya 10.100 mAh (66W) İşletim Sistemi MagicOS 9.0 (Android 15)

HONOR Tablet 10 fiyatı: