Xiaomi'nin yarın gerçekleştireceği etkinliğin ana yıldızlarından biri olacak olan Xiaomi Pad 7 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı.

Xiaomi, yarın Xiaomi 15S Pro ve Xiaomi Pad 7 Ultra'nın tanıtılacağı büyük bir lansmana hazırlanıyor. Bugün ise resmî tanıtımdan hemen önce Xiaomi, Pad 7 Ultra’ya dair merak uyandıran yeni bir tanıtım görseli paylaştı ve cihazın birçok temel özelliğini resmen doğruladı.

Çinli şirket Weibo hesabı üzerinden Xiaomi Pad 7 Ultra’ya dair bir dizi basın görseli yayımladı. Tablet, firmanın kendi geliştirdiği XRing O1 işlemcisinden gücünü alacak.

İpince çerçeveler ve devasa pil

Xiaomi Pad 7 Ultra, 14 inç büyüklüğünde OLED ekranı ve sadece 3,95 mm kalınlığındaki ultra ince çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Tabletin içinde ise 120W hızlı şarj desteği sunan devasa 12.000 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor. Tüm bu güçlü donanıma rağmen cihaz sadece 609 gram ağırlığında.

Xiaomi Pad 7 Ultra, yarınki tanıtımın ardından Siyah ve Açık Mavi olmak üzere en az iki farklı renkte satışa sunulacak. Siyah model siyah klavyeyle eşleştirilmişken, Açık Mavi beyaz klavyeyle geliyor.

Şimdilik tablete dair detaylar bunlarla sınırlı. Yarın gelecek lansmanın ardından tüm detayları ve fiyatlandırmayı sizlere aktarıyor olacağız.