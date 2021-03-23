HONOR Pad 7 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

HONOR, Pad 7 isimli yeni tabletini tüketicilerin beğenisine sundu. Bir tabletten beklenen çoğu özelliği sunabilen cihaz, makul fiyatıyla da alıcı bulabilecek düzeyde. HONOR Pad 7'nin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin bir süre önce satmak zorunda kaldığı HONOR, bugün düzenlediği bir etkinlikte "Pad 7" olarak isimlendirdiği yeni tablet modelini duyurdu. Ekran gövde oranı açısından sınıfta kalsa da diğer teknik özellikleri ile dikkat çekmesi muhtemel olan tablet, kabul edilebilir fiyatlarıyla da rakiplerine güçlü bir rakip olacak gibi görünüyor.

HONOR Pad 7, yüzde 80 ekran gövde oranına sahip 10,1 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. FHD çözünürlük sunan bu ekranın sahip olduğu TUV Rheinland sertifikası ise, göz yorgunluğunun önüne geçilmesini sağlıyor. Tablet bu özelliği ile uzun süreli kullanımlara da imkan tanımış oluyor.

Karşınızda HONOR Pad 7

HONOR Pad 7, gücünü başarılı bir çip olan MediaTek Helio G80 işlemciden alıyor. Bu güç, 4 GB RAM ve 128 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekleniyor. Android 10 ile çalışan tabletin batarya kapasitesi ise ne yazık ki açıklanmadı. Bu arada, kullanıcılar bu tablete Wi-Fi destekli ya da LTE destekli olmak üzere iki farklı bağlantı seçeneği ile sahip olabiliyorlar.

HONOR'un yeni tableti, 26 Mart'ta Çin'de piyasaya sürülecek. Mavi ya da siyah renkle satın alınabilecek tabletin fiyatları ise şöyle olacak;