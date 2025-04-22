HONOR, bütçe dostu fiyatı ve etkileyici özellikleriyle kullanıcıların beğenisini toplayacak yeni telefonu X60 GT'yi tanıttı.

Önde gelen akıllı telefon markalarından olan HONOR, düzenli olarak dikkat çeken özelliklerle donatılmış telefonlar tanıtıyordu. Şimdi ise şirket, orta-üst segment seviyelerinde detaylara sahip X60 GT isimli cihazını tanıttı.

HONOR X60 GT, şirketin son zamanlarda tanıttığı birçok telefon gibi akü gibi bataryayla geliyor. Delikli ekran tasarımı ve arkada 2’li kamera kurulumu da şirket tarafından tercih edilmiş.

6300 mAh batarya, Snapdragon 8+ Gen 1 ve dahası

HONOR X60 GT'de, 6,7 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızına sahip 1200x2664 çözünürlüklü 10 bit renk destekli bir ekran var. Bu ekran, 5000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Cihazın 7,7 mm ile oldukça ince olduğunu ve 193 gram ağırlıkla geldiğini belirtelim.

Telefonda Qualcomm’un şu anki en üst seviye işlemcisi olan Snapdragon 8+ Gen 1 kullanılmış. Ona 12/16 GB’lık RAM ve 256 GB’lık depolama eşlik ediyor. Depolama seçeneklerinde 512 GB da sunuluyor.

Arkada 2’li kamera kurulumu görüyoruz. Bu kameralar 50 MP’lik OIS destekli ana sensör ve 2 MP’lik derinlik sensöründen oluşuyor. Önde ise 16 MP’lik deliğe yerleştirilen bir selfie kamerası mevcut.

Kutudan Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile çıkan HONOR X60 GT, 6300 mAh’lik büyük bir bataryaya sahip. 80W hızlı şarj desteğini de unutmayalım. Bunlar dışında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, ekran içi parmak izi okuyucu, IP65 dayanıklılık gibi özellikleri var.

HONOR X60 GT teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, 120 Hz, 1200x2664, AMOLED, 5000 nit İşlemci Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 12/16 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 16 MP Batarya 6300 mAh (80W) İşletim sistemi MagicOS 9.0 (Android 15)

HONOR GT fiyatı