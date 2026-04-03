Görünce “Bu iPhone Olmuş” Diyeceğiniz Tasarıma Sahip HONOR X80i Tanıtıldı

HONOR, tasarımı iPhone'ları andıran 7000 mAh bataryalı bütçe dostu telefonu X80'i'yi tanıttı.

Önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan HONOR, dün yaptığı bir duyuruyla Play 80 Pro isimli bütçe dostu telefonunu tanıtmıştı. Ancak şirketin tanıttığı telefonlar bununla sınırlı kalmadı. Öyle ki teknoloji devi, X80i isimli bir başka model daha tanıttı.

Yine uygun fiyatlı telefonlar arasında konumlanacak X80i modeli, düşük fiyatına rağmen bataryası başta olmak üzere dikkat çeken özelliklerle geilyor. Telefonda arkada sol üste konumlanan kamera kurulumu ve desenli tasarım görüyoruz. Önde ise iPhone’un Dinamik Adası’nı andıran bir tasarım var.

Karşınızda HONOR X80i

Telefonda 6,6 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızına ve 1200x2600 piksel çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran görüyoruz. 6500 nit parlaklık ile en aydınlık ortamlarda bile ekran net şekilde görülebiliyor. Cihaz MediaTek’in henüz resmî olarak duyurmadığı yeni orta segment işlemcisi Dimensity 6500’den güç alıyor. Ona 8/12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama eşlik ediyor.

Cihazın arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP’lik ana kamera var. Önde ise 8 MP’lik selfie kamerası görüyoruz. Telefon, 45W destekli 7000 mAh’lik büyük bir bataryayla geliyor, kutudan Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile çıkıyor. Fiyatının 290 dolardan başladığını ve 407 dolara kadar çıktığını belirtelim.

HONOR X80i teknik özellikleri