Görünce “Bu iPhone Olmuş” Diyeceğiniz Tasarıma Sahip HONOR X80i Tanıtıldı

HONOR, tasarımı iPhone'ları andıran 7000 mAh bataryalı bütçe dostu telefonu X80'i'yi tanıttı.

Görünce “Bu iPhone Olmuş” Diyeceğiniz Tasarıma Sahip HONOR X80i Tanıtıldı
Gökay Uyan / Editor

Önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan HONOR, dün yaptığı bir duyuruyla Play 80 Pro isimli bütçe dostu telefonunu tanıtmıştı. Ancak şirketin tanıttığı telefonlar bununla sınırlı kalmadı. Öyle ki teknoloji devi, X80i isimli bir başka model daha tanıttı.

Yine uygun fiyatlı telefonlar arasında konumlanacak X80i modeli, düşük fiyatına rağmen bataryası başta olmak üzere dikkat çeken özelliklerle geilyor. Telefonda arkada sol üste konumlanan kamera kurulumu ve desenli tasarım görüyoruz. Önde ise iPhone’un Dinamik Adası’nı andıran bir tasarım var.

Görünce “Bu iPhone Olmuş” Diyeceğiniz Tasarıma Sahip HONOR X80i Tanıtıldı
Karşınızda HONOR X80i

Telefonda 6,6 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızına ve 1200x2600 piksel çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran görüyoruz. 6500 nit parlaklık ile en aydınlık ortamlarda bile ekran net şekilde görülebiliyor. Cihaz MediaTek’in henüz resmî olarak duyurmadığı yeni orta segment işlemcisi Dimensity 6500’den güç alıyor. Ona 8/12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama eşlik ediyor.

Cihazın arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP’lik ana kamera var. Önde ise 8 MP’lik selfie kamerası görüyoruz. Telefon, 45W destekli 7000 mAh’lik büyük bir bataryayla geliyor, kutudan Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile çıkıyor. Fiyatının 290 dolardan başladığını ve 407 dolara kadar çıktığını belirtelim.

HONOR X80i teknik özellikleri
Ekran 6,6 inç, 120 Hz, 1200x2600 piksel, 6500 nit, AMOLED
İşlemci Dimensity 6500
RAM 8/12 GB
Depolama 128/256/512
Arka kamera 50 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 7000 mAh (45W)
İşletim sistemi MagicOS 10 (Android 16)
Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya Sunan HONOR Play 80 Pro Tanıtıldı Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya Sunan HONOR Play 80 Pro Tanıtıldı
Mobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Kaçırmayın! A101, Son 5 Yılda Çıkan Tüm iPhone Modellerini Ucuza Satmaya Başladı

Kaçırmayın! A101, Son 5 Yılda Çıkan Tüm iPhone Modellerini Ucuza Satmaya Başladı

Apple'ın 50. Yılına Özel Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Apple Cihazlarınız İçin İndirebilirsiniz)

Apple'ın 50. Yılına Özel Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Apple Cihazlarınız İçin İndirebilirsiniz)

Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunmasıyla Peynir Ekmek Gibi Satacak Redmi Note 15 SE Tanıtıldı

Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunmasıyla Peynir Ekmek Gibi Satacak Redmi Note 15 SE Tanıtıldı

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

