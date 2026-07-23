EA FC 27 Standart Sürüm Kapak Görseli Yayımlandı: Türk Takımları da Var!

EA, Ultimate Edition'ın ardından Standart Edition kapak görselini de yayımladı.

EA SPORTS, futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni oyunu EA FC 27'nin kapağını ve oyuna eklenecek yeni "Açık Dünya" modunu, oyunun Standart Edition kapağıyla birlikte resmî olarak duyurdu.

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Tanıtılan kapak görselinde yer alan detaylar, özellikle Türk futbolseverlerin ve sosyal medyanın kısa sürede en çok konuştuğu konular arasına girdi. Kapağa damga vuran detaylar arasında Beşiktaş'ın simgeleşmiş transfer sloganı ve Süper Lig devlerinin formaları dikkat çekiyor.

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Kapakta "Come to Beşiktaş" detayı

Tasarımda dünya çapında ses getiren ve Beşiktaş taraftarlarıyla özdeşleşen "Come to Beşiktaş" sloganına yer verilmiş durumda. Ayrıca sokak konseptli arka planda asılı duran formalar arasında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe formaları kendine yer buldu.

İddialar doğruysa kapak görselinde forması yer almasına rağmen Fenerbahçe, FC 27'de resmî lisansıyla bulunmayacak. EA SPORTS, Eylül ayında çıkması beklenen FC 27'nin partner takımlar listesinde sarı-lacivertli kulübe yer vermedi. Fenerbahçe de bundan bir ay önce EA Sports'u sponsor listesinden çıkarmıştı.