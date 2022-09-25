Ev ve işyeri için en iyi yazıcıyı arıyorsanız, bu videoda konuğumuz olan HP LaserJet Tank MFP’ye hep birlikte bakıyoruz! HP LaserJet Tank MFP fiyatı, özellikleri ve yorumlarımızı sizinle kısaca paylaşıyor ve yazıcının sınırlarını göstermek için ufak da bi

Ev ve işyeri için en iyi yazıcıyı arıyorsanız, bu videoda konuğumuz olan HP LaserJet Tank MFP’ye hep birlikte bakıyoruz! HP LaserJet Tank MFP fiyatı, özellikleri ve yorumlarımızı sizinle kısaca paylaşıyor ve yazıcının sınırlarını göstermek için ufak da bir test gerçekleştiriyoruz.

Tek tonerler 5000 sayfa bastığımız HP LaserJet Tank MFP'yi incelediğimzi video:

Yazıcının adındaki MFP ibaresi “Multi-Functional Printer” yani ”çok fonksiyonlu yazıcı” anlamına geliyor. Yani eğer MFP’yi görüyorsanız; yazıcının sadece baskı almadığını, tarama kopyalama gibi bir yazıcıdan beklenen diğer fonksiyonları da yerine getirdiğini anlayabilirsiniz. Videoda test ettiğimiz dahil, HP’nin bu serisindeki tüm modeller 5 bin sayfaya kadar siyah renkli baskı alacak kadar dolu şekilde geliyor. Bu da kabaca bir hesapla eğer ayda 200 sayfa basarsanız, 2 yıldan fazla süre yeni toner almanıza gerek olmayacağını gösteriyor.

Bununla birlikte 2500 kağıt bastıktan sonra; yani tonerin yarısına ulaştıktan sonra HP'nin 154A kodlu orijinal toner dolum kitini kullanarak 15 saniyede toneri yeniden tam kapasiteye ulaştırabilirsiniz. Tüm bu özelliklerle toner bitti derdi olmadan uzun süreler boyunca HP LaserJet Tank MFP'yi kullanabilirsiniz.

HP Laserjet Tank MFP ile ilgili bilgi almak ve satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.