iPad mini Hakkında Tartışma Yaratacak Yeni Bir Sızıntı Ortaya Çıktı

Apple'ın yeni nesil iPad mini modeli için önemli bir gelişme yaşandı. Seri üretime girdiği belirtilen cihazın OLED ekrana geçiş yapacağı konuşulurken, ekran tarafındaki bir detay kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir.

Apple'ın kompakt tablet serisindeki yeni üyesi iPad mini hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son sızıntılara göre cihazın üretim süreci başlamış durumda ve Apple, uzun süredir beklenen OLED ekran geçişi için hazırlıklarını sürdürüyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

OLED ekran, iPad mini serisinde şimdiye kadar yapılan en büyük ekran güncellemelerinden biri olarak görülüyor. Ancak ortaya çıkan son detaylar, Apple'ın bazı konularda temkinli davranmaya da devam edeceğini gösteriyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

iPad mini'de 8,4 inç hibrit OLED panel kullanılacak.

Sektör kaynaklarına göre yeni iPad mini modelinde 8,4 inç boyutunda hibrit OLED panel kullanılacak. OLED teknolojisi sayesinde kullanıcılar daha yüksek kontrast, daha derin siyahlar ve daha canlı renklerle karşılaşacak. Ayrıca enerji verimliliğinde de önemli kazanımlar sağlanması bekleniyor.

60 Hz yenileme hızını korunacak.

Ancak sızıntıların en çok konuşulan kısmı ekran yenileme hızı oldu. İddialara göre Apple, OLED panele geçmesine rağmen cihazda 60 Hz yenileme hızını koruyacak. Bu durum özellikle 120 Hz ekranların artık birçok orta ve üst segment cihazda standart hale gelmeye başlaması nedeniyle eleştiriliyor. OLED geçişi görüntü kalitesini artıracak olsa da, akıcılık tarafında önemli bir değişiklik yaşanmayabilir.

iPad mini ne zaman tanıtılacak?

Apple henüz resmi bir tarih açıklamadı. Ancak sektör kaynakları ve tedarik zinciri raporları, OLED ekranlı yeni iPad mini'nin 2026 yılının sonlarına doğru tanıtılabileceğini gösteriyor.