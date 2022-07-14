Beş ay önce erken erişim aşamasına ulaşmayı başaran ChromeOS Flex artık stabil bir sürüme kavuştu. İşletim sistemi, versiyon 103 ile birlikte eski bilgisayarları birer Chromebook'a çevirmek için hazır.

Evin bir köşesinde duran ve artık güncelleme almayan bilgisayarlarınız ve dizüstüleriniz için yeni bir umut belirdi: ChromeOS Flex. 2020 yılının Aralık ayında CloudReady'yi yeniden piyasaya sürme kararı alan Google, bu kararı Şubat 2022'de ChromeOS'u yayınlaması ile hayata geçirmişti. İşletim sisteminin kararlı versiyonu olan ChromeOS Flex de yayınlandı.

İndirmesi ücretsiz olan bu işletim sistemi sayesinde artık yazılım güncellemesi almayan macOS ve Windows bilgisayarlar ve dizüstüler birer Chromebook haline getirilebiliyor. ChormeOS Flex kullanan cihazlar aynı kod tabanını ve uygulamalar konusunda da aynı özellikleri paylaşacak. Arka plandaki sistem güncellemeleri veya sadece okunabilir işletim sistemleri de aynı olacak.

Eski cihazlar ortak paydada buluşuyor

Hem Mac hem de Windows cihazların ortak paylaşacağı özellikler arasında Chrome tarayıcı, kullanıcı arayüzü, Android ile cihazlar arası entegrasyon, bulut senkronizasyonu ve Google Asistan yer alacak. Aynı zamanda bu işletim sistemine sahip cihazlarda Aile Bağlantısı, Akıllı Kilit, Anında Kablosuz Bağlantı Paylaşma ve Yakındakilerle Paylaş özelliği yer alacak. Yine de ChromeOS Flex'in Android uygulamaları ya da Play Store'u bulunmuyor. Yine de Linux desteği devam ediyor.

ChromeOS Flex internet üzerinden ya da USB cihazı aracılığıyla indirilebiliyor. Böylece işletm sistemini doğrudan çalıştırıp deneyebiliyorsunuz. Google'ın işletim sistemi Intel veya AMD x86 işlemcilerle çalışıyor ancak ARM desteği yok.

10 yıllık cihazlarda bile çalışacak

Google, şu anda 400'ün üzerinde cihazın bu işletim sistemini kullandığını ve ChromeOS Flex'in 10 yıllık cihazlara bile uyumlu olmasını beklediklerini ifade etti. Bu sertifikasyon ise ses giriş çıkışlarının, görüntüleme sistemlerini, ağ sistemlerinin, USB ve webcam gibi bileşenlerin çalışacağı anlamına geliyor.

Google ChromeOS Flex sistem gereksinimleri:

Mimari: Intel veya AMD x86-64 bit uyumlu

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 16 GB

USB cihazından başlatılabilirlik

BIOS: Tam yönetici erişimi

İşlemci ve Grafik: 2010'dan önce üretilmiş parçalar düşük performans verebilir.

Not: Intel GMA 500, 600, 3600 ve 3650 grafik donanımları ChromeOS Flex'in performans standartlarını karşılamıyor.