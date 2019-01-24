Çin’de tanıtım etkinliği yapan Huawei, 6.5Gbps’e kadar indirme hızı sağlayan, çoklu moda sahip 5G modemi Balong 5000’i tanıttı.

Huawei'nin bugün (24 Ocak 2019) gerçekleştirdiği tanıtım etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. Firma bu etkinlikte hem yeni teknolojilerinin duyurusunu yapıyor hem de Mobile World Congress 2019 öncesi ürünleri hakkında bilgi veriyor.

Huawei bu etkinlikte çoklu moda sahip 5G çipi Balong 5000’i ve Huawei 5G CPE Pro’yu tanıttı. Balong 5000 akıllı telefonlarda, geniş bant ev cihazlarında, araçlara yüklenen cihazlarda ve 5G modüllerinde kullanılabilecek. Huawei, bu çipin 2G, 3G, 4G ve 5G destekleyen ilk tek parça çip olduğunu söylüyor.

5G için kullanılan standart düşük bant aralığı olan 6 GHz altı bağlantıda 4.6 Gbps indirme hızına ulaşan modem, yüksek bant genişliği olan mmWave bağlantıda ise 6.5 Gbps indrime hızını görüyor.

Huawei bu çipin hem standalone (SA) hem de non-standalone (NSA) 5G altyapılara uyumlu ilk çip olduğunu da açıkladı. NSA altyapılar 4G LTE bağlantı şebekesi üzerinden çalışırken SA altyapılar ise kendilerine has bir altyapı mimarisi kullanıyor.

Çip aynı zamanda dünyanın ilk çoklu moda sahip Vehicle to Everything (V2X) çipi olma özelliğine sahip. Bu sayede bağlı olan araçlar çok az gecikme yaşanan, güvenilir bir bağlantı altyapısına kavuşuyor.

Huawei, Balong 5000 modeme sahip 5G telefonlarını gelecek ay Barselona’da yapılacak olan MWC’de tanıtacağını açıkladı.

Huawei ayrıca Balong 5000 modem kullanan 5G CPE Pro’yu da tanıttı. Canlı testlerde 3.2 Gbps indirme hızına ulaşabilen cihaz hem 4G hem de 5G bağlantıyı destekliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre 5G bağlantı kullanan bir kişinin 1 GB boyutundaki dosyayı indirmesi yalnızca 3 saniye sürecek ve gecikme yaşanmaksızın 8K video yayını yapmak mümkün olacak.

5G CPE Pro yeni Wi-Fi 6 teknolojisini destekliyor. Cihaz, HUAWEI HiLink protokolüne uyumlu olan ilk 5G cihaz olarak göze çarpıyor.