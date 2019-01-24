Çinli teknoloji devi Huawei, 24 Ocak’ta yaptığı tanıtım etkinliğinde dünyanın ilk 5G baz istasyonu çipi olan TIANGANG’ı duyurdu.

Huawei’nin Çin’de gerçekleştirdiği tanıtım etkinliği, hem şubat ayında gerçekleşecek olan MWC Barcelona 2019 öncesinde bir ön bilgilendirme etkinliği görevi görüyor hem de firmanın yeni ürünlerini tanıtmasına fırsat veriyor. Bu ürünlerin arasında 5G baz istasyonu çipi büyük ilgi uyandırıyor.

Huawei’nin kazanmış olduğu 30 farklı ticari 5G ihalesi var ve firma, şu ana kadar 25,000’den fazla 5G baz istasyonunu müşterilerine ulaştırdı.

Şirketin uçtan uca 5G çipleri bütün iletişim standartlarını ve bütün bant genişliklerini destekliyor. Böylelikle kullanıcılar kablosuz iletişimde istedikleri alternatifi kullanabiliyorlar.

Tanıtım etkinliğinde söz alan Huawei Üst Düzey Yöneticisi Ryan Ding, Huawei’nin her zaman için temel teknolojilere yatırım yaptığını ve büyük ölçekli 5G teknolojisi konusunda çığır açan çalışmaları olduğunu söyledi. Ding’e göre Huawei, uçtan uca 5G bağlantı konusunda artık endüstriyi yönlendirecek becerilere sahip. Firma basitleştirilmiş 5G ağlarıyla ve basitleştirilmiş bakım ve işletme sistemleriyle 5G’nin ticarileştirilmesinde liderlik ediyor ve oldun bir endüstri ortamı oluşturuyor.

Çip, çok sayıda aktif güç arttırıcı entegrasyonuna ve çok küçük antenlerden oluşan pasif anten dizilimine sahip. Yeni çip ayrıca eskilerinden 2.5 kat daha hızlı işlem yapabiliyor. Son algoritmaları ve ışın bükme teknolojisini kullanan çiplerden her bir 64 kanala kadar kontrol sağlıyor. Bu rakam da endüstrideki en yüksek standarda denk geliyor.

Çip ayrıca 200 MHz yüksek spektral bant genişliğini destekliyor. Böylece çipler gelecekteki ağ sistemleri için de hazır olacak.

Yeni çiplerde aktif antenler konusunda da devrim niteliğinde gelişmeler var. Çipin antenleri %50 daha kısa, %23 daha hafif ve %21 daha az güç tüketiyor.

5G baz istasyonlarının kurulumu, 4G baz istasyonlarının kurulumuna kıyasla iki kat daha hızlı. Bu da sistemin çok daha hızlı yaygınlaşmasına ve ağ kurulum maliyetlerinin azalmasına imkan sağlıyor.