  • Turkcell ile Ericsson İlk 5G Bağlantıyı Gerçekleştirdi

Turkcell ile Ericsson, Türkiye'nin İlk 5G Veri Bağlantısını Gerçekleştirdi

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Turkcell’in 5G altyapısı çalışmaları kapsamında, uluslararası standartlarla uyumlu ilk 5G canlı bağlantının İstanbul’da yapıldığı açıklandı.

Mobil iletişimde beşinci nesil (5G) çalışmaları hızla devam ediyor. Ülkemizde de 5G altyapısı ve 5G hizmetinin sağlıklı kullanılabilmesi için yapılan çalışmalar var.

Turkcell ile Ericsson, yaptıkları ortak çalışma ile 3.5 GHz bandı üzerinden, uçtan uca uluslararası 3GPP standartlarına uygun 5G bağlantı testi gerçekleştirdi.
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Turkcell yaptığı açıklamada, canlı bağlantı esnasında “Turkcell 5G test şebekesi üzerinde Ericsson’un radyo erişim çözümü, bulut çekirdek sistem çözümleri ve ekosistem iş ortakları tarafından sağlanan test cihazı” kullanıldığını belirtti.

Şu anda ticari olarak kullanılabilen 5G platformu olmadığı için Intel 5G Mobil Deneme Platformu kullanılan bağlantıda, Turkcell’in 5G uyumlu sim kartı kullanıldı. İstanbul’da yapılan testlerde 5G sistemleri, 4.5G şebekesi üzerinde çalıştırıldı.
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Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “4.5G şebekemizi kurarken, her aşamada 5G hazırlığına önem verdik. Kurduğumuz 4.5G şebekesi ile şu an birçok 5G servisini Türkiye’de sunabiliyoruz. Ericsson ile sürdürdüğümüz işbirliği kapsamında yaptığımız bu testler de 5G için yaptığımız hazırlıkların önemli bir parçası” ifadelerini kullandı.

Ericsson’un Orta Doğu ve Afrika Başkanı Rafiah İbrahim ise “Türkiye’de ticari ekipman ile çok tedarikçili bir 5G bağlantısı gerçekleştirmek, 5G’ye doğru ilerleme kararlılığımızı ortaya koyuyor” dedi.
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Kaynak : https://www.haberturk.com/turkcell-ile-ericsson-turkiyenin-ilk-canli-5g-arama-testini-yapti-2300242-teknoloji
Etiketler: 5g, turkcell, ericsson
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