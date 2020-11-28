Çin merkezli teknoloji devi Huawei, bağımsız oyun geliştiricilerini kendi uygulama mağazasına çekmek için yeni bir kampanya başlattı. 30 bin euro ödül havuzu bulunan kampanya dahilinde oyunlarını AppGallery'de yayınlamaya karar veren geliştiricilere birçok ayrıcalık sunulacak.

Son dönemlerde ABD yasağı ile zor dönemler geçiren Huawei, bu durumdan zarar görmeye devam ediyor. Artık bir yonga seti bölümü olmayan şirket, akıllı telefon satmaya devam edebilmek için üçüncü taraf ortaklara güvenmek zorunda. Yazılım tarafındaysa Linux tabanlı açık kaynak kodlu bir yazılım olduğu için Android AOSP'yi özgürce kullanabiliyor.

Buna rağmen Huawei markalı akıllı telefonlar, Play Store da dahil olmak üzere hiçbir Google uygulamasından faydalanamıyor. Bu sebeple şirket, son dönemlerde AppGallery adlı kendi uygulama mağazasına önem vermeye başladı. App Gallery, Play Store için sağlam bir rakip olsa da hâlâ bazı eksikleri bulunuyor. Bu sebeple Çinli üretici, oyunlarını AppGallery'de yayınlamaya karar veren bağımsız geliştiriciler için 30 bin euroluk bir ödül havuzu duyurdu.

Huawei'den AppGallery'de oyun yayınlayacak bağımsız geliştiricilere destek:

Indie oyunlar geliştiren yazılımcıları kendi marketine yönlendirmek isteyen Huawei, uygulamalarını AppGallery'de yayınlamaya karar veren ve en iyi 30 oyundan biri seçilen oyunlara biner euroluk Huawei Ad Platform (Huawei Reklam Platformu) kredisi verecek.

Temel amacı bağımsız oyun geliştiricilerinin ilgisini çekmek olan yeni program, 30 bin euroluk ödül havuzunun yanında çok sayıda avantajla birlikte geliyor. Bunlar arasında ilk iki yıl için uygulama içi satın almalarda %85 gelir payı, en iyi bağımsız oyunlar için AppGallery'de "Bağımsız Oyun" slotu ve VIP teknik destek gibi fırsatlar yer alıyor.

Yapılan bu hamleler, Huawei'nin AppGallery mağazasını geliştirmekte kararlı olduğunu gösteriyor. ABD yasağından sonra güç kazanan platform, şu anda 170'den fazla ülkede, dünya çapında 700 milyon kayıtlı kullanıcıya ve aylık 400 milyon aktif kullanıcıya sahip. Bu da onu Apple ve Google mağazalarından sonra üçüncü en büyük mağaza konumuna getiriyor.