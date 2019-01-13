Geçtiğimiz günlerde bir Huawei çalışanı casusluk yaptığı gerekçesiyle Polonya'da tutuklanmıştı.

Huawei'nin başı bir süredir Çin hükümeti adına casusluk yapmak ve pek çok ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye sokmak gibi iddialarla dertte. Bu iddialar sebebiyle özellikle Avrupa'da zorlu durumlar yaşayan şirket, son olarak da Polonya'da bir kriz yaşamıştı.

Polonya'da bir Huawei mağazasında satış müdürü olan bir Çinli, Çin hükümeti için casusluk yapmak ve Polonya'nın ulusal güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından tutuklandı.

Güvenlik güçlerinden gelen 'Casusluk doğrudan Huawei ile ilgili değil' açıklamalarına rağmen, şirketin tutuklanan çalışanın işine son verdiği ortaya çıktı. Henüz suçluluğu kanıtlanmadan çalışanını işten çıkaran Huawei'nin, bu hassas dönemde böyle bir olay yaşaması ise büyük talihsizlik.

Şimdi ise gözler Polonya hükümetinde çünkü ülke 5G ağı için Huawei ile çalışma kararını devam ettiriyordu ancak bu son olay araştırılıp değerlendirildikten sonra kararın değişebileceği düşünülüyor. Bu da Huawei için büyük bir darbe demek çünkü şirket Avrupa'daki bütün müşterilerini birer birer kaybediyor.