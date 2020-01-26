Huawei, Virüsle Savaşa Yardım İçin 5G İstasyonları Kuruyor

Çinli teknoloji devi Huawei, Wuhan kentinde patlak veren corona virüsüyle savaşa yardım etmek için 5G baz istasyonları kuracak. Şirket, Çin’in 6 günde yapacağı hastaneye yüksek bağlantı sağlamak için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz hafta Çin’in Wuhan kentinde patlak veren ve dünyaya büyük bir hızla yayılan Corona virüsü hâlâ durdurulabilmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü bünyesindeki uzmanlar ve özellikle Çin’de sahada bulunan sağlık görevlileri virüsün yayılmasını engellemek için tüm güçleriyle çalışmaya devam ediyor.

Fakat bir virüsü kısa bir sürede yenmek için Dünya genelindeki tüm uzmanların birbirleriyle anlık iletişim halinde olması gerekiyor. İşte Çinli teknoloji devi Huawei bu noktada devreye girdi. Şirket, bugün yaptığı duyuruda 5G istasyonları kurmaya başladığını söyledi.

Huawei, Corona virüsüyle savaşılacak hastaneye 5G baz istasyonu kurmaya yardım edecek:

Huawei, Hubei Mobile ve Hubei Unicom şirketlerinin Wuhan Mountain Hospital hastanesine 5G baz istasyonlarını kurması için şirketlere destek vermeye başladığını söyledi. Wuhan Vulcan Mountain Hospital hastanesi, Çin’in 6 günde yapacağını duyurduğu o hastanenin ta kendisi.

Huawei’nin Hubei yetkilileri, patlak veren salgının önüne geçebilmek için 23 Ocak’ta 150 kişilik bir ekip kurdu. Wuhan Şehri Salgın Önleme ve Kontrol Acil Merkezi’nden gelen 5G baz istasyonu görevinin ardından ekip hemen işe koyuldu. Ağ planlamasından araştırmaya, tasarımdan fiber kabloların yerleşimine kadar yapılan tüm planlar yalnızca 3 gün içinde yapıldı.

Şu anda Hubei’de üç büyük operatör inşa edilecek hastanenin yakınlarında 5G bağlantıları açmaya başladı. 5G bağlantısı sayesinde Wuhan Vulcan Mountain Hospital, ultra hızlı bağlantıya sahip olacak. Bu sayede yüksek hızlı veri erişimi ve alışverişi, uzaktan danışma, uzaktan izleme ve diğer birçok servis mümkün hale gelecek.

Huawei, 5G ağının inşasını desteklemenin yanı sıra bu ağı korumak için de ayrı bir ekip kurdu. Bu ekibin yapacağı işler arasında Hubei Health and Medical Commission’un video konferans sisteminde yapılacak operasyonları her zaman mümkün kılmak da yer alıyor.