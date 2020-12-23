Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatları

Orta segmentte rekabetten kopmak istemeyen Huawei, Nova 8 ve Nova 8 Pro modellerini tanıttı. Yeni Nova serisi akıllı telefonlar, özellikle tasarımlarıyla amiral gemilerine kafa tutuyorlar.

Çinli teknoloji devi Huawei, orta segmentteki en yeni akıllı telefonları olan Nova 8 ve Nova 8 Pro’yu duyurdu. Hem tasarım, hem de donanım özellikleriyle birbirlerine oldukça benzer akıllı telefonlar olan yeni Nova 8 ikilisinin “Pro” modeli, bazı özellikleriyle amiral gemilerini aratmayacak türden bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei Nova 8; 6,57 inç büyüklüğünde, 90 Hz, 1080x2340 piksel Full HD+ bir ekran ile gelirken; Nova 8 Pro’da 6,72 inç, 120 Hz, 1236x2676 piksel Full HD+ bir OLED ekran bulunuyor. Her iki telefon da delikli ekran tasarımını benimserken Nova 8’de tek, Nova 8 Pro’da ise çift selfie kamerası bulunuyor. Bu arada her iki akıllı telefonun da yanlardan kavisli ekran ile geldiğini belirtelim.

Donanım konusunda geldiğimiz de Nova 8 ile Nova 8 Pro’nun neredeyse aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Her iki akıllı telefon da Kirin 985 işlemciden güç alıyor ve 8 GB RAM, 128 GB ya da 256 GB artırılamaz depolama alanı sunuyor. Kutusundan Android 10 tabanlı EMUI 11 ile çıkan cihazlarda tahmin edebileceğiniz gibi Google Mobil Servisleri bulunmuyor.

Hem Nova 8 hem de Nova 8 Pro, 64 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Ancak bu kamera Nova 8’de f/1.9, Nova 8 Pro’da ise f/1.8 diyaflı bir lense sahip. 8 MP’lik bir ultra geniş açı kamerasına sahip olan cihazların 2 MP’lik de bir derinlik ve makro kamerası da bulunuyor.

Huawei Nova 8 özellikleri

İşlemci: Kirin 985

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Ekran: 6,57 inç 90 Hz Full HD+ OLED

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 3.800 mAh, 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Huawei Nova 8 Pro özellikleri

İşlemci: Kirin 985

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Ekran: 6,72 inç 120 Hz Full HD+ OLED

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP + 16 MP

Batarya: 4.000 mAh, 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro fiyatları