Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatları

Çinli teknoloji devi Huawei, orta segmentteki en yeni akıllı telefonları olan Nova 8 ve Nova 8 Pro’yu duyurdu. Hem tasarım, hem de donanım özellikleriyle birbirlerine oldukça benzer akıllı telefonlar olan yeni Nova 8 ikilisinin “Pro” modeli, bazı özellikleriyle amiral gemilerini aratmayacak türden bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
Huawei Nova 8; 6,57 inç büyüklüğünde, 90 Hz, 1080x2340 piksel Full HD+ bir ekran ile gelirken; Nova 8 Pro’da 6,72 inç, 120 Hz, 1236x2676 piksel Full HD+ bir OLED ekran bulunuyor. Her iki telefon da delikli ekran tasarımını benimserken Nova 8’de tek, Nova 8 Pro’da ise çift selfie kamerası bulunuyor. Bu arada her iki akıllı telefonun da yanlardan kavisli ekran ile geldiğini belirtelim.
Donanım konusunda geldiğimiz de Nova 8 ile Nova 8 Pro’nun neredeyse aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Her iki akıllı telefon da Kirin 985 işlemciden güç alıyor ve 8 GB RAM, 128 GB ya da 256 GB artırılamaz depolama alanı sunuyor. Kutusundan Android 10 tabanlı EMUI 11 ile çıkan cihazlarda tahmin edebileceğiniz gibi Google Mobil Servisleri bulunmuyor.
Hem Nova 8 hem de Nova 8 Pro, 64 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Ancak bu kamera Nova 8’de f/1.9, Nova 8 Pro’da ise f/1.8 diyaflı bir lense sahip. 8 MP’lik bir ultra geniş açı kamerasına sahip olan cihazların 2 MP’lik de bir derinlik ve makro kamerası da bulunuyor.
Huawei Nova 8 özellikleri
- İşlemci: Kirin 985
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Ekran: 6,57 inç 90 Hz Full HD+ OLED
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 3.800 mAh, 66W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 10
Huawei Nova 8 Pro özellikleri
- İşlemci: Kirin 985
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Ekran: 6,72 inç 120 Hz Full HD+ OLED
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 32 MP + 16 MP
- Batarya: 4.000 mAh, 66W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 10
Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro fiyatları
- 8 GB + 128 GB Nova 8 - 504 dolar (3.853 TL + vergiler)
- 8 GB + 256 GB Nova 8 - 565 dolar (4.320 TL + vergiler)
- 8 GB + 128 GB Nova 8 Pro - 612 dolar (4.679 TL + vergiler)
- 8 GB + 256 GB Nova 8 Pro - 673 dolar (5.145 TL + vergiler)