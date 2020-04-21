Huawei'nin yakında piyasaya süreceği yeni kablosuz kulaklığı FreeBuds 3i'nin özellikleri ortaya çıktı. Yeni kulaklık, silikon uçlara sahip ve FreeBuds Lite'ın aksine beyaz renkte. FreeBuds 3i'nin 1 saat içerisinde şarj olduğu da gelen bilgiler arasında.

Huawei'nin yakın zaman içerisinde piyasaya süreceği kablosuz kulaklığı FreeBuds 3i hakkındaki bilgiler Winfuture adlı sitede paylaşıldı. Nova 7 serisiyle birlikte piyasaya çıkabileceği söylenen yeni Huawei FreeBuds 3i'nin, FreeBuds 3'ten farklı bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Standart tasarım yerine daha iyi yalıtım için silikon uçlardan oluşan bir tasarım tercih edilmiş.

Cihazın kutusunun da farklı tasarlandığı görülüyor. Yeni kulaklıklar, bu açıdan FreeBuds Lite'a benzese de onun aksine beyaz renkte kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan Huawei FreeBuds 3i, aslında FreeBuds 3'ün halefi konumunda değil. Kutuda kablosuz şarj bulunmuyor ancak FreeBuds 3'te olduğu gibi 410 mAh batarya kapasitesi mevcut. Aslında FreeBuds 3i, FreeBuds 3’teki kulaklık başına 30 mAh'lik batarya kapasitesine kıyasla daha büyük (37 mAh) bir kapasiteye sahip. Bununla birlikte ANC açıkken yeni kulaklığın 3,5 saat kullanılabildiği belirtiliyor. FreeBuds 3'te bu sayı 4'tü.

Şarj etmek 1 saat sürüyor:

Kulaklıkta Kirin A1 olması beklenen bir Bluetooth yongası bulunuyor ve bu yonga, EMUI 10 kullanan telefonlarla hızlı eşleşme desteğine sahip. FreeBuds 3i'yi şarj etmek 1 saat civarında sürüyor. Kutuda USB Type-C'yi destekleyen ve tamamen şarj edilmesi 100 dakika süren üç tam şarj kapasitesi bulunuyor.

Yayınlanan habere bakılırsa kulaklık 5,5 gram ağırlığındayken kutu 51 gram ağırlığında. Huawei FreeBuds 3i'nin fiyatı hakkında bir bilgi bulunmasa da kulaklığın FreeBuds 3'ten daha uygun olması bekleniyor. Huawei FreeBuds 3'ün Türkiye'deki satış fiyatı 860 TL civarında.

Geçen sene piyasaya sürülen FreeBuds 3, Kirin A1 işlemcisi sayesinde dünyanın ilk sertifikalı BT/BLE çift mod Bluetooth 5.1 bağlantılı kulaklığı olmuştu. Aynı zamanda 6,5 Mbps aktarım hızına sahip olan FreeBuds 3, Huawei Isochronous Dual Channel aktarımını kullanıyor ve bu kulaklıklar düşük gecikme süreleri ve düşük güç tüketimi sunuyor.