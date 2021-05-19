Huawei'nin en yeni tam kablosuz kulaklık modeli olan Huawei FreeBuds 4, oyunlar için düşük gecikme ve hibrit gürültü engelleme desteği ile duyuruldu. Kulaklık, fiyat konusunda ise bazı tüketicileri memnun etmeyebiliriz.

Çinli teknoloji devi Huawei, popüler tam kablosuz kulaklık serisi FreeBuds'ın en yeni üyesi olan Huawei FreeBuds 4 modelini tanıttı. Önceki modeller olan FreeBuds Pro ve FreeBuds 4i'nin aksine ucunda silikon bulunmayan yarı açık bir tasarım ile gelen FreeBuds 4, Bluetooth 5.2 bağlantı sayesinde gecikme süresini 90 ms'e kadar düşürüyor.

Huawei FreeBuds 4, yarı açık tasarımı nedeniyle tam anlamıyla bir aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği sunamıyor olsa da gürültüleri orta kalitede engellemeyi başarıyor. Huawei'nin açıklamasına göre kulaklık, gürültüleri 25dB'e kadar bastıran bir hibrit aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip.

14,3 mm dinamik ses sürücülerine sahip olan FreeBuds 4, Huawei tarafından tasarlanan Kirin A1 yongasını kullanıyor. Suya ve toza karşı dayanıklılığını IPX4 sertifikasıyla kanıtlayan kulakiçi kulaklık, aktif gürültü engelleme kapalıyken 4 saat, açıkken 2,5 saat kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte ise kullanım süresi 20 saate kadar çıkıyor.

Huawei FreeBuds 4 özellikleri

Kirin A1 yongası

Bluetooth 5.2

14,3 mm dinamik ses sürücüsü

2 mikrofonlu Hibrit Aktif Gürültü Engelleme

90 ms gecikme

Dokunmatik kontroller

4,1 gr (kutu ile 38 gr) ağırlık

IPX4

2,5-4 saat kullanım (kutu ile 14-20 saat)

Beyaz, gümüş ve kırmızı renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan Huawei FreeBuds 4, 155 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Kulaklık Çin'de 1 Haziran itibarıyla satışa sunulacak olsa da Türkiye'deki çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.