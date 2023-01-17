Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu olacak Mate X3 hakkında bazı sızıntılar ortaya çıktı. Buna göre cihaz, Apple'ın telefonlarında da gördüğümüz uydu bağlantısı özelliğine daha gelişmiş bir şekilde sahip olacak.

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefonlar konusunda hem ülkemizde hem de dünyada öne çıkan firmalardan biri olmaya devam ediyor. Katlanabilir telefonlar konusunda da başarılı olan şirketin bu alandaki yeni cihazı Mate X3, büyük merakla bekleniyordu.

Bugün ise yeni katlanabilir telefon hakkında bazı sızıntılar ortaya çıktı. Weibo üzerinden paylaşılan bilgiler, telefonun çıkış tarihi hakkında bizlere bir fikir verirken oldukça dikkat çekici bir özellikle gelebileceğini gösterdi.

Sızıntıya göre Mate X3, P60 serisinden önce tanıtılacak, uydu bağlantısı özelliğine sahip olacak

Sızıntıya göre telefon, P60 serisinden önce tanıtılacak. P60’ın mart ayı içerisinde gelebileceğine dair söylentiler mevcut. Bu da katlanabilir telefonun, ocak ve şubat aylarında piyasaya sürülerek teknoloji devinin yeni amiral gemisi olabileceğini ortaya koyuyor.

Bunun dışında sızıntı, Huawei Mate X3’ün yeni nesil uydu bağlantısı özelliği ile gelebileceğini de gösteriyor. Hayat kurtarabilecek bu özellik, telefon çekmediğinde bile uydu bağlantısı yoluyla kullanıcıların mesaj göndermesini veya almasını sağlayabilecek. Hatta sesli mesaj göndermenin bile mümkün olabileceği söyleniyor.

Uydu bağlantısı özelliği, hâlihazırda Huawei’nin Mate 50 telefonunda bulunuyordu. Ancak o telefonda yalnızca mesaj göndermek mümkündü. Huawei dışında bu önemli özelliği getiren başka şirketlerin bulunduğunu da eklemeden geçmeyelim. Apple, Eylül 2022’de tanıttığı iPhone 14 ailesine uydu bağlantısı eklerken yakın zamanda Qualcomm da benzer bir özelliğini tanıtmıştı.

Mate X3'te nasıl özelliklerle karşılaşabiliriz?

Samsung Galaxy Z Fold 4’e rakip olması beklenen Mate X3’ün Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle geleceği söyleniyor. Kitap gibi katlanabilen ve Galaxy Z Fold 4’ü andıran bir tasarımla gelebileceği söyleniyor. Ayrıca Huawei’nin telefonda 8 inç 90 Hz OLED ve 6,45 inç 90 Hz OLED ekranlar, 8 GB RAM, 4500 mAH (55W hızlı şarj desteği) batarya gibi özelliklerin sunabileceği aktarılıyor. Kamera tarafında ise 50 MP, 16 MP, 12 MP arka kamera kulumu ve 16 MP selfie kamerasıyla karşılaşabiliriz.