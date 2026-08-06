Huawei, yeni amiral gemisi tableti MatePad Pro 2026’yı tanıttı. Çok ince tasarım, devasa batarya gibi özelliklere sahip.

Dünyanın en önde gelen teknoloji firmalarından biri olan Huawei, dün bir lansman gerçekleştirerek farklı kategorilerden çok sayıda ürününü bizlerle buluşturdu. Şirketin büyük ilgi gören tablet serisinin yeni üyesi MatePad Pro 2026 da bunlardan biriydi.

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Amiral gemisi bir cihaz olan yeni MatePad Pro, bir tablette aradığınız neredeyse her özelliğe sahip. Çok ince yapısı, devasa bataryası, büyük ekranıyla çok iddialı olacak bir ürün.

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Karşınızda Huawei MatePad Pro 2026

Tablet, 3036 x 1952 piksel çözünürlük, 3:2 ekran oranı ve 144 Hz yenileme hızı sunan 12 inçlik esnek bir OLED panel ile geliyor. 1600 nit tepe parlaklık değerine sahip cihazda yapay zekâ destekli HDR da bulunuyor. Ek olarak, yansımaları azaltmak adına nano-dağlama teknolojisini kullanan opsiyonel bir versiyonu da var.

Donanım tarafında tablet, Huawei’nin yeni Kirin T93 işlemcisinden gücünü alıyor. Huawei’nin aktardığı bilgilere göre güncellenen bu silikon mimarisi, bir önceki nesle kıyasla %25 performans artışı vaat ediyor. Bu çipe 12 GB RAM, 512 GB'a varan depolama alanı ve ısı yönetimini sağlamak üzere tasarlanan 7,2W merkezi stereo soğutma sistemi eşlik ediyor. Cihazın kutudan HarmonyOS 6.1 işletim sistemiyle çıktığını belirtelim. Tablette dört parmakla kaydırma hareketi yaparak tablet ve masaüstü modları arasında geçiş yapmayı sağlayan bir mod da var.

Fotoğraf ve video tarafında arka tarafta otomatik odaklamalı ve 1080p video kaydı yapabilen 50 MP ana kamera bulunurken, ön tarafta görüntülü aramalar ve özçekimler için 12 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Cihaz ayrıca manzara, zaman atlamalı çekim, yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılık, güzellik modu ve 2D yüz tanıma ile kilit açma özelliklerini de destekliyor. Ayrıca mekânsal ses destekli dörtlü Huawei Sound hoparlör sistemi var.

Sadece 4,7 mm kalınlığında ve 439 gram ağırlığında olan cihaz, ince yapısına rağmen 10.400 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip. Bu bataryaya 66W hızlı şarj desteği eşlik ediyor. Şirketin iddiasına göre cihaz 53 dakika içerisinde tam şarja ulaşabiliyor. Ayrıca 40W ters şarj özelliği de var. Huawei MatePad Pro 2026, 889 dolarlık başlangıç fiyatıyla çıkış yaptı. En üst seviye versiyon ise klavye dahil 1.363 dolar civarı bir fiyata satılacak.