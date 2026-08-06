Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Akü Gibi Batarya, OLED Ekran ve Dahası: Huawei MatePad Pro 2026 Tanıtıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Huawei, yeni amiral gemisi tableti MatePad Pro 2026’yı tanıttı. Çok ince tasarım, devasa batarya gibi özelliklere sahip.

Akü Gibi Batarya, OLED Ekran ve Dahası: Huawei MatePad Pro 2026 Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen teknoloji firmalarından biri olan Huawei, dün bir lansman gerçekleştirerek farklı kategorilerden çok sayıda ürününü bizlerle buluşturdu. Şirketin büyük ilgi gören tablet serisinin yeni üyesi MatePad Pro 2026 da bunlardan biriydi.

Amiral gemisi bir cihaz olan yeni MatePad Pro, bir tablette aradığınız neredeyse her özelliğe sahip. Çok ince yapısı, devasa bataryası, büyük ekranıyla çok iddialı olacak bir ürün.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Akü Gibi Batarya, OLED Ekran ve Dahası: Huawei MatePad Pro 2026 Tanıtıldı
huwi1
huwi2

Karşınızda Huawei MatePad Pro 2026

huwi1

Tablet, 3036 x 1952 piksel çözünürlük, 3:2 ekran oranı ve 144 Hz yenileme hızı sunan 12 inçlik esnek bir OLED panel ile geliyor. 1600 nit tepe parlaklık değerine sahip cihazda yapay zekâ destekli HDR da bulunuyor. Ek olarak, yansımaları azaltmak adına nano-dağlama teknolojisini kullanan opsiyonel bir versiyonu da var.

Donanım tarafında tablet, Huawei’nin yeni Kirin T93 işlemcisinden gücünü alıyor. Huawei’nin aktardığı bilgilere göre güncellenen bu silikon mimarisi, bir önceki nesle kıyasla %25 performans artışı vaat ediyor. Bu çipe 12 GB RAM, 512 GB'a varan depolama alanı ve ısı yönetimini sağlamak üzere tasarlanan 7,2W merkezi stereo soğutma sistemi eşlik ediyor. Cihazın kutudan HarmonyOS 6.1 işletim sistemiyle çıktığını belirtelim. Tablette dört parmakla kaydırma hareketi yaparak tablet ve masaüstü modları arasında geçiş yapmayı sağlayan bir mod da var.

huwi2

Fotoğraf ve video tarafında arka tarafta otomatik odaklamalı ve 1080p video kaydı yapabilen 50 MP ana kamera bulunurken, ön tarafta görüntülü aramalar ve özçekimler için 12 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Cihaz ayrıca manzara, zaman atlamalı çekim, yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılık, güzellik modu ve 2D yüz tanıma ile kilit açma özelliklerini de destekliyor. Ayrıca mekânsal ses destekli dörtlü Huawei Sound hoparlör sistemi var.

Sadece 4,7 mm kalınlığında ve 439 gram ağırlığında olan cihaz, ince yapısına rağmen 10.400 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip. Bu bataryaya 66W hızlı şarj desteği eşlik ediyor. Şirketin iddiasına göre cihaz 53 dakika içerisinde tam şarja ulaşabiliyor. Ayrıca 40W ters şarj özelliği de var. Huawei MatePad Pro 2026, 889 dolarlık başlangıç fiyatıyla çıkış yaptı. En üst seviye versiyon ise klavye dahil 1.363 dolar civarı bir fiyata satılacak.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

15-25 Bin TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

15-25 Bin TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

25-35 Bin TL Arasına Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

25-35 Bin TL Arasına Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

Galaxy S26 FE'nin Kamera Özellikleri Sızdırıldı: Galaxy S25 FE'ye Kıyasla Yenilikler Neler?

Galaxy S26 FE'nin Kamera Özellikleri Sızdırıldı: Galaxy S25 FE'ye Kıyasla Yenilikler Neler?

Samsung Galaxy F70 Pro Tanıtıldı: 6000 mAh Batarya, 6 Yıl Güncelleme!

Samsung Galaxy F70 Pro Tanıtıldı: 6000 mAh Batarya, 6 Yıl Güncelleme!

Redmi 17, Daha Tanıtılmadan Satışa Çıktı: Fiyatı ve Bazı Özellikleri Belli Oldu!

Redmi 17, Daha Tanıtılmadan Satışa Çıktı: Fiyatı ve Bazı Özellikleri Belli Oldu!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

iPhone 18 Pro Hakkında Korkutucu İddia: On Binlerce TL Daha Pahalı Olabilir!

iPhone 18 Pro Hakkında Korkutucu İddia: On Binlerce TL Daha Pahalı Olabilir!

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Huawei

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

TV100'den Fenerbahçe-Sturm Graz Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

TV100'den Fenerbahçe-Sturm Graz Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

TV100 Neden Açılmıyor? İşte Sorunun Çözümü

TV100 Neden Açılmıyor? İşte Sorunun Çözümü

Fenerbahçe-Sturm Graz Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

Fenerbahçe-Sturm Graz Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

Ağustos 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 2,4 Milyon TL'ye Elektrikli Volvo

Ağustos 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 2,4 Milyon TL'ye Elektrikli Volvo

Ağustos 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Güncel Kredi Kampanyası da Belli Oldu!

Ağustos 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Güncel Kredi Kampanyası da Belli Oldu!

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com