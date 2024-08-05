Infinix, Note 40 serisinin yeni üyesi Note 40X 5G'yi tanıttı. Telefon, uygun fiyatına rağmen iddialı özellikler sunuyor.

Uygun fiyatlı telefonlarıyla dikkat çeken Infinix, bugün yeni bir modelini daha bizlerle buluşturdu. Çin merkezli teknoloji devi, Note 40 serisine dahil olacak orta segment cihazı Note 40X 5G’yi tanıttı.

Note 40X 5G, kamerası başta olmak üzere sunduğu özellikleriyle iddalı bir telefon olacak. Cihazda delikli ekran tasarımı ve 3’lü kamera kurulumu bulunuyor.

Infinix Note 40X 5G neler sunuyor?

Tam bir fiyat performans telefonu olarak nitelendirebileceğimiz Infinix Note 40X 5G’de 6,78 inçlik FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran bulunuyor. Cihaz; siyah, yeşil ve mavi olmak üzere 3 renk seçeneğiyle sunuluyor.

Telefonda günlük ihtiyaçları karşılamada oldukça yeterli bir işlemci diyebileceğimiz MediaTek’in Dimensity 6300 yonga seti var. Bu işlemci, 8 ve 12 GB RAM seçenekleriyle eşleştirilmiş. Depolama ise 256 GB.

En dikkat çeken kısımlarından olan kameraya bakacak olursak arkada 108 MP’lik ana kamera görüyoruz. Onun yanında 2 MP’lik makro lens ve yapay zekâ lensi bulunuyor. Önde ise 8 MP’lik bir kamera var.

Note 40X 5G, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mah’lik bir bataryayla geliyor. Son olarak kutudan Android 14 tabanlı XOS 14’le çıktığını ekleyelim.

Infinix Note 40X 5G teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 8/12 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 108 MP, 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 5000 mAh (18W) İşletim Sistemi XOS 14 (Android 14)

Infinix Note 40X 5G fiyatı