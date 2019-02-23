Huawei P30 Lite'ın Üç Arka Kamerayla Geleceği Ortaya Çıktı

Yeni sızdırılan görsellere göre, Çinli telefon üreticisinin P30 Lite modeli üç adet arka kameraya sahip olacak.

Huawei, çıkardığı yeni telefonlarda Lite modasını P30 ailesinde de sürdürmeye devam ediyor. Bugün şirketin çıkaracağı P30 Lite’a ait telefonların kılıflar sızdırıldı.

P30 ailesinin en düşük segmentli telefonu olacak olan P30 Lite’ta sızdırılan görsellere göre üç kamera bulunacak, ayrıca telefonun parmak izi okuyucu sensörü de maliyetten kısmak için telefonun arkasında bulunacak. P30 ve P30 Pro’da ise parmak izi okuyucu sensörü ekrana gömülü olacak.

Sadece P30 Lite’ın değil diğer iki telefonun da görselleri sızdırıldı. Ortaya çıkan fotoğraflara göre, P30 ve P30 Lite’ın arka tarafında üç kamera bulunurken, P30 Pro’da dört arka kamera bulunacak.

P30 Lite’da 3,5 mm’lik jak girişi ve USB Type-C de yerini alacak. Ayrıca telefonun, daha önce Honor 8X’te de kullanılan Kirin 710 gibi orta segment bir yonga setiyle gelmesi bekleniyor.