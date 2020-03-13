Huawei P40 Serisinin Avrupa Fiyatları Açığa Çıktı

Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi serisi P40'ın fiyatları açığa çıktı. Yunanistan merkezli bir internet sitesinden yapılan açıklamalar, Huawei'nin yeni telefonlarının Avrupa fiyatını ortaya koyarken bu telefonların ciddi anlamda pahalı olacağını gözler önüne seriyor.

Çinli teknoloji devi Huawei şu sıralar, yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi serisi P40 ile gündemde. Tüketiciler, Google servisleri olmadan piyasaya sürülmesi beklenen bu amiral gemisi telefonla ilgili tüm detayları merak ediyorlar. Bu merakın giderilmesi içinse 26 Mart tarihinde gerçekleşecek lansmanı beklemekten başka yapacak bir şey bulunmuyor.

Huawei, P40 ailesinin düşük özelliklere sahip olan üyelerinden P40 Lite ve P40 Lite E modellerini kısa bir süre önce duyurdu. Şimdiyse tüketicilerin bir kez daha heyecanlanacak bir gelişme yaşandı. Yunanistan merkezli bir internet sitesi, Huawei P40 Lite E, Huawei P40 Lite, Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun fiyatlarını açıkladı.

Bu fiyatlar, Huawei'nin P40 serisi için belirlediği tüm Avrupa fiyatlarını ortaya koyuyor. Dolayısıyla sizlerle az sonra paylaşacağımız fiyatların telefonların Türkiye fiyatı hakkında da az çok ipucu sağladığını ifade edebiliriz.

Huawei P40 serisi Avrupa fiyatları (sızıntı)

Huawei P40 Lite E: 199 euro (yaklaşık olarak 1.400 TL)

Huawei P40 Lite: 329 euro (yaklaşık olarak 2.300 TL)

Huawei P40 (128 GB): 849 euro (yaklaşık olarak 5.900 TL)

Huawei P40 Pro (256 GB): 1.139 euro (yaklaşık olarak 8.000 TL)

Aynı internet sitesi, Huawei P40 serisinin yanı sıra Huawei'nin kısa bir süre önce duyurduğu katlanabilir ekranlı yeni telefonu Mate XS'in de fiyatını açıkladı. Söz konusu sitede yer alan bilgilere göre bu telefonun fiyatı 2.499 euro (yaklaşık olarak 17.600 TL) olacak. Ancak bu fiyatların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını şu an için doğrulayamıyoruz.

Bu fiyatların resmi bir açıklamaya ait olmadığını bir kez daha hatırlatmak gerek. Bununla birlikte günümüz amiral gemisi fiyatları göz önüne alındığında fiyatların gerçeğe yakın olabileceği de söylenebilir. Yine de tüketicilerin Google uygulamaları bulunmayan bir telefona bu kadar yüksek bedeller ödeyip ödemeyeceklerini ancak telefon piyasaya çıktığında öğrenebileceğiz.