Huawei P40 Pro 5G’nin Özellikleri Geekbench’te Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinde yer alacak P40 Pro 5G, Geekbench’teki testlerde gözüktü. Cihaz, 8 GB RAM ve muhtemelen Kirin 990 olacak işlemciyle teste girdi.

Teknoloji devi Huawei, bugüne kadar çıkardığı akıllı telefonlarıyla dünya çapında milyonlarca kullanıcısını tatmin etmeyi başardı. Şirket, ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşından fazlasıyla negatif olarak etkilenerek Google servislerinden yoksun olsa da yoluna devam etmekte kararlı.

Şirket, uzun zamandır hakkında konuştuğumuz yeni amiral gemisi serisi Huawei P40’ı 26 Mart’ta çevrimiçi bir etkinlikle tanıtacak. Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinde birçok iddiaya göre P40, P40 Pro ve P40 Premium Edition modelleri bulunacak. Bu modellerin özellikleri için birçok iddia mevcut olsa da bu kez gözlerimiz Geekbench’e döndü.

Huawei P40 Pro 5G Geekbench'te boy gösterdi:

Huawei’nin yeni akıllı telefonlarının tanıtılmasına sayılı gün kala üç akıllı telefonun da özellikleri farklı platformlarda ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde P40 ve P40 Pro 5G modellerinin özelliklerini NBTC üzerinde görmüşken bu kez merak edilen P40 Pro 5G modeli Geekbench’te ortaya çıktı.

NBTC’de çıkan özellikler, Huawei P40 5G ve P40 Pro 5G’nin model numaralarını da ortaya çıkarmıştı. Burada yer alan bilgilere göre P40 5G ANA-NX9 model numarasına sahip olacakken P40 Pro 5G, ELS-NX9 model numarasına sahip olacak. Bugün, ELS-NX9 model numaralı P40 Pro 5G, Geekbench’te şu şekilde karşımıza çıktı:

Geekbench’te ortaya çıkan bilgilere göre Huawei P40 Pro 5G, Android 10 işletim sistemiyle çalışacak. Cihaz, yüksek ihtimalle Kirin 990 olacak sekiz çekirdekli HiSilicon işlemciye sahip olacak. Donanım kısmında işlemciye 8 GB RAM eşlik ederken RAM miktarının 16 GB’a kadar çıkabileceği söyleniyor.

Huawei P40 Pro 5G, Geekbench’te girdiği tek çekirdek performans testinden 776 puan aldı. Cihaz, girmiş olduğu çok çekirdekli performans testindense 3.182 puan alarak ayrıldı. Huawei, P40 serisinde vaat ettiklerini ve kullanıcıların beklentilerini karşılarsa sektörde muhteşem bir yükselişe geçecektir.